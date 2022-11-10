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台北市公布酒毒駕累犯 有人3天毒駕2次罰18萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

北市交通事件裁決所第13次公告酒、毒駕累犯，共計14人，其中一名毒駕累犯張哲綱於今年4月10日駛機車在台北市民權東路遭攔停，是第3度因毒駕開罰，依照酒（毒）駕新規處18萬元罰鍰。目前北市裁決所已累計公布83名酒、毒駕累犯名單。

台北市裁決所依據酒毒駕新規，第13次公告酒毒駕累犯，公布照片以警方提供取締影像取得現場照片為主。新規於年3月31日上路，針對自2019年7月1日起，於10年內2次酒（毒）駕累犯，駕駛機車處9萬、汽車處12萬罰鍰，酒（毒）駕累犯3次以上者，按前次所處罰金加罰9萬元。

酒（毒）駕拒測第2次者處36萬罰鍰，拒測第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰18萬，除公布酒（毒）駕累犯的姓名、照片及違規事實，並吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，吊扣該汽機車牌照2年。

本次公布14名酒駕累犯中，分別計有酒駕累犯2次8人，累犯3次5人、拒測累犯2次1人。其中毒駕累犯張哲綱第1次毒駕於今年2月21日駕駛汽車於台北市成功路遭攔停，隔3天後在台北市新民路因毒駕機車遭攔停，第3次毒駕於今年4月10日駕駛機車在台北市民權東路遭警方攔下開單。

裁決所提醒，如酒測值達每公升0.25毫克以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

北市裁決所第13次公告酒、毒駕累犯，共計14人。圖／北市裁決所提供
北市裁決所第13次公告酒、毒駕累犯，共計14人。圖／北市裁決所提供
北市裁決所第13次公告酒、毒駕累犯，共計14人。圖／北市裁決所提供
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毒駕 北市

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