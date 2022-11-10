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男蟲哄小女友嘗試多P卻暗中收錢 志願役參加還分毒..判刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子陳脩沅7年前結識15歲的國中女生，兩人交往並發生5次性關係，但才戀愛近月，陳就以暱稱「陳騎侶」在臉書上徵求多人性交，還標註「聯誼」、「單男須酌收費用」。為提高網友參加興致，陳趁女友與兩名男子性交時偷拍，再傳送給「潛在客戶」。警方網路巡邏時發現性交易訊息，佯裝男客與陳聯繫，查獲陳與張姓嫖客、楊姓軍人

台灣高等法院認為陳利用少女賺錢，還散布性交照給不特定人觀覽，嚴重影響少女身體健康與性觀念，也扭曲她價值觀，考量他以25萬元和少女和解，也將部分所得還給被害人，上月13日依圖利媒介使少年為有對價之性交行為罪他處3年8月徒刑。一審依與14歲以上未滿18歲之女子為性交罪判陳10月徒刑，得易服社會勞動，這部分上訴駁回。

楊姓軍人犯18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交行為罪、成年人對未成年人犯轉讓第二級毒品罪，高院今駁回楊和檢察官上訴，也就是維持10月徒刑和4月得易科罰金之刑。

從事中古車買賣的陳脩沅原名「陳博橋」，2016年11月間透過臉書結識少女，同月28日成為情侶，他見女友對他有相當情分與信任，慫恿少女想嘗試多人性交模式，但背地裡卻是想利用她營利。少女因愛慕陳，只好配合，陳從12月起就在臉書上架設「陳騎侶」頁面，並介紹女友「18歲／161／65／34D、可換可不換」，再寫下「多P」「今晚女友受不了了啦，剛回國想被滿足」等字句，招攬男客，前後得手4萬4980元。

台北市警松山分局2018年6月20日發現陳散布的性交易訊息，佯裝男客洽談，約定當晚在旅館碰面，陳帶著少女赴約，張姓嫖客也現身，全遭逮回。警方進而再查獲曾參與性交易的楊姓志願役軍人（2018年7月9日退伍）。

張姓嫖客和陳脩沅議定以5千元的代價和少女上床，且還得付980沅的房間費，當少女先盥洗時，陳告知張女有實際年齡才16、17歲，張得知對方未成年，仍吃「嫩草」。警方另發現楊姓軍人於2018年5月28日和少女性交，楊只付500元，但轉讓甲基安非他命讓陳和少女吸食。

陳脩沅承認有在臉書上張貼多P訊息，但辯稱「錢是用在房間費用還有其他開銷」沒營利。少女表示，和其他男子性交是為了讓陳開心，但陳沒有告訴她有向男客收取費用。她說，陳找來的都是男性，有次最多一次來4個男生，原本她只想試1、2次，但陳還是繼續約，「我會配合是因為我愛他」。少女表示，交往期間陳沒給過生活費，也沒買過避孕藥或事後丸，卻一直跟她索錢。

楊姓軍人部分，高院認定他三度與少女性交易，且這三次除自己吸食安非他命外，也轉讓給陳陳脩沅，第二次、第三次時還拿給少女吸食，應分論併罰。因第二次、第三次轉讓毒品犯行遭警查獲後，他供出來源，法官依法減輕其刑。至於楊被訴2018年6月2日與少女性交並轉讓安非他命部分，只有少女單一指述，沒有其他事證補強，此部分無罪。

男子陳脩沅7年前結識15歲的國中女生，哄騙她想嘗試「多人性交模式」，背地裡卻是利用少女來向參加的男性收錢。示意圖／Ingimage
男子陳脩沅7年前結識15歲的國中女生，哄騙她想嘗試「多人性交模式」，背地裡卻是利用少女來向參加的男性收錢。示意圖／Ingimage

軍人 性交易 未成年

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