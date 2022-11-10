影／溪湖鎮長候選人被指吸毒 何炳樺告鎮長夫婿散發黑函

彰化縣溪湖鎮長候選人何炳樺今天上午到彰化地檢署按鈴控告，溪湖鎮長黃瑞珠的夫婿楊鴻源散發不具名黑函「指他吸毒」企圖使人不當選，何炳樺說，他早年因身體疾病劇痛，做了一次最壞示範，他勇敢面對司法矯正，做錯事不可恥，最重要就是不要做傷天害理的事。

溪湖鎮大竹里長何炳樺說，8日晚間在溪湖鎮抓到有人發放沒有署名的黑函，說他吸毒，雖溪湖鎮民代表候選人楊鴻源到場後說，是他要人發放的，但文宣並沒有署名，是黑函，是帶頭散發不具名黑函企圖使人不當選。

他說，2006年他因身體疾病劇痛，做了一次最壞示範，造成社會觀感不佳，公開向社會大眾致歉，他勇於承擔，坦然面對，勇敢面對司法矯正，過去在基層服務深耕十年，沒有愧對鄉親。

何炳樺說，他傷害到自己的身體，他對不起父母，愧對子女，但他沒有傷害過別人，請對手不要用那種文宣發放到父母住家附近，傷害他的父母，選舉是一時的，做人是一輩子的。

更強調，他在當民意代表時，服務不分黨派盡心盡力，早期是誰造成國民黨分裂？黃瑞珠早期遇到困境時，來拜託擔任彰化縣里長聯誼會會長的他，那時為何不來嫌棄他的過去？

黃瑞珠今天也和夫婿楊鴻源開記者會，公開抨擊何炳樺吸毒危害一生，強調發放文宣並非是造搖抹黑，鎮民有知的權利。