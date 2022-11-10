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影／溪湖鎮長候選人被指吸毒 何炳樺告鎮長夫婿散發黑函

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣溪湖鎮長候選人何炳樺今天上午到彰化地檢署按鈴控告，溪湖鎮長黃瑞珠的夫婿楊鴻源散發不具名黑函「指他吸毒」企圖使人不當選，何炳樺說，他早年因身體疾病劇痛，做了一次最壞示範，他勇敢面對司法矯正，做錯事不可恥，最重要就是不要做傷天害理的事。

溪湖鎮大竹里長何炳樺說，8日晚間在溪湖鎮抓到有人發放沒有署名的黑函，說他吸毒，雖溪湖鎮民代表候選人楊鴻源到場後說，是他要人發放的，但文宣並沒有署名，是黑函，是帶頭散發不具名黑函企圖使人不當選。

他說，2006年他因身體疾病劇痛，做了一次最壞示範，造成社會觀感不佳，公開向社會大眾致歉，他勇於承擔，坦然面對，勇敢面對司法矯正，過去在基層服務深耕十年，沒有愧對鄉親。

何炳樺說，他傷害到自己的身體，他對不起父母，愧對子女，但他沒有傷害過別人，請對手不要用那種文宣發放到父母住家附近，傷害他的父母，選舉是一時的，做人是一輩子的。

更強調，他在當民意代表時，服務不分黨派盡心盡力，早期是誰造成國民黨分裂？黃瑞珠早期遇到困境時，來拜託擔任彰化縣里長聯誼會會長的他，那時為何不來嫌棄他的過去？

黃瑞珠今天也和夫婿楊鴻源開記者會，公開抨擊何炳樺吸毒危害一生，強調發放文宣並非是造搖抹黑，鎮民有知的權利。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

溪湖鎮長候選人何炳樺今天上午到彰化地檢署按鈴控告溪湖鎮長黃瑞珠的夫婿楊鴻源散發不具名黑函，企圖使人不當選。記者林宛諭／攝影
溪湖鎮長候選人何炳樺今天上午到彰化地檢署按鈴控告溪湖鎮長黃瑞珠的夫婿楊鴻源散發不具名黑函，企圖使人不當選。記者林宛諭／攝影
溪湖鎮長候選人何炳樺今天上午到彰化地檢署按鈴控告溪湖鎮長黃瑞珠的夫婿楊鴻源散發不具名黑函，企圖使人不當選。記者林宛諭／攝影
溪湖鎮長候選人何炳樺今天上午到彰化地檢署按鈴控告溪湖鎮長黃瑞珠的夫婿楊鴻源散發不具名黑函，企圖使人不當選。記者林宛諭／攝影

吸毒 父母

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