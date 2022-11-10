童仲彥指郝妻收鑽石獲罪！他貪汙坐牢還聲請釋憲 踢鐵板

台北市前議員童仲彥10年前以變音錄音檔質疑市長郝龍斌妻子高閬仙收受廠商鑽石，高閬仙自訴童誹謗，童被依散布誹謗文字罪判6月得易科罰金之刑。童認為刑事訴訟法、刑法條文有違憲疑義，聲請法規範審查，憲法法庭裁定不受理。圖/截取自童仲彥臉書 台北市前議員童仲彥因詐領助理補助費5萬餘元，被依貪汙治罪條例判刑3年10月，今年3月鋃鐺入獄。童10年前在總質詢時，以變音錄音檔質疑市長郝龍斌妻子高閬仙收受廠商鑽石，高閬仙自訴童誹謗，台灣高等法院更一審依散布誹謗文字罪他判6月得易科罰金之刑。童認為刑事訴訟法、刑法違憲，聲請法規範審查，憲法法庭裁定不受理。

童仲彥（49歲）2012年11月15日總質詢時問郝「你老婆有沒有收過人家鑽石...工信潘董，當初是不是承包我們花博、新生高，有沒有？這個潘董透過一位劉姓的珠寶商，他的珠寶店就在關中按摩院附近，也許您夫人不知道有沒有收還是藏起來...」。高閬仙認為童誣衊，無法忍受。

高院更一審認定童仲彥以編輯剪接而成、虛偽造假的錄音檔案，在開放媒體旁聽採訪的議會市政總質詢時，用惡意爆料的心態誣指高閬仙、李永萍收廠商鑽戒，還散發文字稿給媒體，嚴重貶損高閬仙、李永萍人格評價，而錄音檔經鑑定後，確定有「剪輯」。更一審認為童不承認錯誤，還主張是出於善意質詢、沒有任何歉意，應當懲罰，因此判6月得易科罰金之刑定讞。

童仲彥認為更一審所適用的刑事訴訟法第376條第2項「依前項但書規定上訴，經第三審法院撤銷並發回原審法院判決者，不得上訴於第三審法院。」有違反憲法保障訴訟權疑義，而終局判決適用的刑法第310條誹謗罪規定違反憲法第11條保障言論自由意旨，聲請法規範憲法審查。

憲法法庭第四審查庭認為，依童仲彥的聲請所言，不認為已具體指摘刑事訴訟法第376條第2項哪裡違憲？一致裁決不受理。

而刑法第310條部分，因憲法法庭今年8月12日才收到童的追加聲請書，已逾越法定期間，依憲訴法第15條第2項第4款本文規定，也一致裁定不受理。憲法法庭第四審查庭由大法官吳陳鐶擔任審判長，庭員包括黃昭元、呂太郎兩名大法官。

童仲彥因利用職務詐取財物罪入獄，他認為犯罪金額計算有誤，且議員助理補助費與公務員加班費、值班費等相同，聲請再審並停止刑罰，高院今年4月21日裁定駁回。

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