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是不是「紅媒」可受公評 中天電視告羅文嘉又敗訴！

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民進黨前秘書長羅文嘉稱中天電視是紅媒，中天提告求償。圖／聯合報系資料照片
民進黨前秘書長羅文嘉稱中天電視是紅媒，中天提告求償。圖／聯合報系資料照片
民進黨前秘書長羅文嘉在「寶島聯播網」接受主持人鄭弘儀的訪問時，稱中天電視股份有限公司接受中資，所以基本上是「紅媒」，中天提告求償，台北地院審理，今天判決駁回。可上訴。

羅文嘉2019年接受鄭弘儀訪問時，說「中天電視股份有限公司接受來自中國北京之資金，作為一個接受中國資金資助的媒體，我們可以認為它基本上是個紅媒」，中天提告侵權，請求判准羅登道歉1天、在臉書道歉30天。

台北地院審理認為，羅文嘉依據其他有關報導而發言，以「紅媒」為中天電視的政治傾向之主觀評述，為適當意見的表達，不須負侵害名譽的侵權行為責任，駁回中天起訴案。

事實上，除了提侵權損害賠償敗訴之外，中天也曾對羅文嘉提告誹謗罪，台北地檢署偵辦，依相同法律見解認為羅文嘉評述事項為可受公評之事，羅評述以後，並未影響中天的收視率等，將羅文嘉處分不起訴。

羅文嘉 北京 民進黨

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