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高雄覆鼎金色狼「伸手摸一下」 多名落單女性深夜遭襲胸
高雄42歲無業的湯姓男子，今年10月、11月間接連在三民區覆鼎金一帶「襲胸」多名落單正妹，由於作案地點還在小學校園旁，嚇得附近住戶人人自危，警方接獲報案後，前天下午3時許將湯男拘提到案，湯供稱對方「太漂亮」才會摸一下，檢方複訊後認為湯有反覆實施犯罪疑慮聲押，雄院開庭後，今裁定准押。
檢警調查，湯男今年10月1日凌晨1時50分許，騎車行經三民區金山路附近時，見1名女子落單，竟騎腳踏車尾隨，趁女方不注意時，伸出鹹豬手襲胸，下手隨即逃逸。
警方獲報後，依程序通知湯男到案，結果湯卻不甩警方，不僅不到派出所說明，還接續在10月24日、11月5日凌晨及深夜，對4名落單的女子下手，作案地點從暗巷到國小外的人行道都有，嚇得附近住戶人人自危。
由於湯拒不到案，警方報請檢察官指揮後，前天下午3時許持拘票在三民區鼎金後路一帶將湯拘提到案。湯男見監視器畫面，坦承騎車襲胸的男子是他，當時他是要回家睡覺，路上看到女生太漂亮了，「我就摸一下」，才會用手摸一下，對方也沒有尖叫。
檢方複訊後，認為湯恐有反覆實施犯罪疑慮，惡行重大，依性騷擾防治法訊後向法院聲押，今高雄地院召開羈押庭，裁定羈押獲准。
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