新竹竹東接連傳出賄選 又有候選人遭搜索訊問

新竹地檢署檢察官吳柏萱昨指揮竹東警分局、新竹縣調查站及移民署新竹縣專勤隊，前往竹東某里長候選人競選服務處搜索，並傳喚8名涉案人，訊後檢察官認為該名曾姓里長候選人涉違選罷法行求賄賂，以3萬元交保。

據檢方調查，該名涉嫌賄選的曾姓里長候選人，同時也是該里現任里長，他涉嫌利用舉辦餐會的方式，在今年8月餐會上，購買市價2千多塊的高檔雙面穿外套以及上百元價值的蛋糕給與會鄰長，藉以尋求鄰長支持他連任。

根據檢方釐清，雖然年度鄰里活動，每名鄰長都能獲得鎮公所補助的2500元經費，不過因該名曾姓里長舉辦活動經費不足，曾姓里長又另外自費掏8千多塊舉辦活動，同時將錢用在補足購買外套的差額上。

新竹查賄團隊昨天持法院核發的8張搜索票執行搜索，同步傳喚涉案者8人到案，經檢察官訊問後，除了曾姓候選人因被檢方認為涉有違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求賄賂罪嫌，以3萬元交保，其餘人則被請回。