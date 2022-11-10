逼到女公務員「申請換身分證字號」 新店煙火哥判賠50萬

新店「煙火哥」邱銘祥。本報資料照片 被稱為新店「煙火哥」的男子邱銘祥與藍姓退休女公務員無法談妥車禍賠償金，對藍婦潑糞、逼車、散布藍婦不實確診的訊息，藍婦求償，一審法官判邱應賠償藍婦24萬元，藍婦上訴，台北地院二審判邱應賠50萬元確定。

二審判決理由指出，邱銘祥導致藍婦精神上痛苦不堪，難以言喻，而藍婦為了避免無法預知的傷害，還須申請變更身分證字號，邱銘祥讓藍婦的名譽盡失，因此再加碼判賠。

2019年，邱銘祥的女友與藍婦在宜蘭發生車禍，賠償金無法談攏，他多次前往藍婦居住的社區放火、放鞭炮；2021年，邱持糞水丟擲藍婦，在藍婦社區LINE群組內留言「有人掉進糞坑」等，還跟蹤藍婦，朝藍婦丟擲物品，藍婦求償。

藍婦認為邱騷擾她2年，導致她的工作、家庭生活均受到嚴重影響，向邱求償120萬元，一審法院審理，判邱應賠償藍婦24萬元，藍婦不服上訴，二審台北地院審理，判決邱應賠償藍婦50萬元，全案確定。