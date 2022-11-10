快訊

陳時中防疫表現 台灣民意基金會最新民調：54.77分不及格

中信兄弟勇奪二連霸 台中20日封王遊行、路線出爐

選前一個月癌逝 美賓州民代仍以85%壓倒性票數死後當選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逼到女公務員「申請換身分證字號」 新店煙火哥判賠50萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新店「煙火哥」邱銘祥。本報資料照片
新店「煙火哥」邱銘祥。本報資料照片
被稱為新店「煙火哥」的男子邱銘祥與藍姓退休女公務員無法談妥車禍賠償金，對藍婦潑糞、逼車、散布藍婦不實確診的訊息，藍婦求償，一審法官判邱應賠償藍婦24萬元，藍婦上訴，台北地院二審判邱應賠50萬元確定。

二審判決理由指出，邱銘祥導致藍婦精神上痛苦不堪，難以言喻，而藍婦為了避免無法預知的傷害，還須申請變更身分證字號，邱銘祥讓藍婦的名譽盡失，因此再加碼判賠。

2019年，邱銘祥的女友與藍婦在宜蘭發生車禍，賠償金無法談攏，他多次前往藍婦居住的社區放火、放鞭炮；2021年，邱持糞水丟擲藍婦，在藍婦社區LINE群組內留言「有人掉進糞坑」等，還跟蹤藍婦，朝藍婦丟擲物品，藍婦求償。

藍婦認為邱騷擾她2年，導致她的工作、家庭生活均受到嚴重影響，向邱求償120萬元，一審法院審理，判邱應賠償藍婦24萬元，藍婦不服上訴，二審台北地院審理，判決邱應賠償藍婦50萬元，全案確定。

車禍 公務員

延伸閱讀

跑完馬拉松後上床「決鬥」 外遇男女互傳纏綿絮語判賠

遶境亂放煙火引民怨 新北推輔導計畫、要求投保責任險

北市警新店賣場偷東西被逮 警分局：全力配合偵辦

「長角螢光綠果凍」戳1下秒炸出旋轉煙火！神人曝真實身份：台灣能看到牠

相關新聞

粉專貼文指跟拍陳時中挨藍營告 蔡清祥：秉公處理

臉書粉專「無良公關公司」貼文指藍營計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，遭到控告。法務部長蔡清祥今天表示，檢察機關、...

點交前3小時變凶宅…屋主甩鍋買家 高院判「減價650萬」

賴姓買家經仲介介紹，議定以2330萬向林姓賣家購買台北一幢大樓14樓與頂樓加蓋的房子，約定前年8月31日傍晚5點點交...

影／溪湖鎮長候選人被指吸毒 何炳樺告鎮長夫婿散發黑函

彰化縣溪湖鎮長候選人何炳樺今天上午到彰化地檢署按鈴控告，溪湖鎮長黃瑞珠的夫婿楊鴻源散發不具名黑函「指他吸毒」企圖使人不當...

童仲彥指郝妻收鑽石獲罪！他貪汙坐牢還聲請釋憲 踢鐵板

台北市前議員童仲彥因詐領助理補助費5萬餘元，被依貪汙治罪條例判刑3年10月，今年3月鋃鐺入獄。童10年前在總質詢時，以變...

是不是「紅媒」可受公評 中天電視告羅文嘉又敗訴！

民進黨前秘書長羅文嘉在「寶島聯播網」接受主持人鄭弘儀的訪問時，稱中天電視股份有限公司接受中資，所以基本上是「紅媒」，中天...

高雄覆鼎金色狼「伸手摸一下」 多名落單女性深夜遭襲胸

高雄42歲無業的湯姓男子，今年10月、11月間接連在三民區覆鼎金一帶「襲胸」多名落單正妹，由於作案地點還在小學校園旁，嚇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。