境外IP用社群軟體開選舉賭盤 警逮1女送辦

九合一選舉倒數，臉書上有人刊登「各縣市首長賠率」等內容，警方懷疑有地下選舉賭盤而追查，發現使用者IP在境外，但追到收款帳號所有人63歲莊女，逮捕送辦，並持續追查共犯。

移民署桃園市專勤隊執行網路情蒐時發現，臉書社團內身分不明使用者以公開方式刊登「全台灣各縣市首長滿意度，每天分享各縣市的賠率」等內容文章，研判有經營地下選舉賭盤情形，與高雄市湖內警分局共組專案小組展開偵辦。

專案小組循線追查發現，除臉書社團外，另有成立提供賭客投注的社群軟體群組，但IP位址均在境外，調閱及分析相關後資料發現其中一組收款帳號為63歲莊姓女子所有，經報請橋頭地方檢察署指揮偵辦，日前將莊女逮捕到案。

警方訊後將莊女依選罷法及刑法移送橋頭地檢署偵辦，並持續追查其他共犯，釐清是否有開選舉賭盤、或以賭盤為名進行詐騙。