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台東地區農會按鈴控告議員候選人毀謗

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地區農會前理事長、議員候選人吳景槐日前影射，前理事長楊招信及農會不當掏空，農會幹部今天前往地檢署按鈴控告吳毀謗，楊則提告意圖使人不當選。吳回應說，他是質疑，沒有指名道姓。

吳景槐接受記者電訪時說，他只是事實陳訴一件事，質疑為何農會將4千坪土地以低於行情每坪38000元價格賣出，從頭到尾他都沒有指名道姓，只是希望農民自行判斷。

台東地區農會總幹事李建通說，吳指控農會在土地的買賣上有掏空的行為，這樣的不實指控已造成農會名譽非常大的損害，農會今天對吳正式提告毀謗，希望能撥亂反正，讓大眾有正確的視聽。

楊招信表示，吳也是農會前理事長，當初他當理事長時，農會通過將土地賣出，且當時價格每坪7、8萬元，他卻不同意，造成農會損失1億多元，現在賣出了，反過來指控農會掏空，很遺憾。

據了解，吳日前為某鄉長候選人造勢場合站台助講時，說道「對手在我後面接任理事長，對農民農業好嗎？我們地區農會在大潤發過來那邊4000坪農地，我在任內7萬塊都沒賣了，他任內一坪賣3萬8，差多少你知道嗎？4000多坪呢，地區農會是我們農民團體集合起來，你想，甚麼人在愛農民，甚麼人在掏空農會，大家這裡的農民好朋友，大家都知道」。

台東地區農會前理事長、議員候選人吳景槐日前影射指控前理事長楊招信及農會不當掏空，農會幹部今天前往地檢署按鈴控告吳毀謗，楊則提告意圖使人不當選。記者尤聰光／攝影
台東地區農會前理事長、議員候選人吳景槐日前影射指控前理事長楊招信及農會不當掏空，農會幹部今天前往地檢署按鈴控告吳毀謗，楊則提告意圖使人不當選。記者尤聰光／攝影

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