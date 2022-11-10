2律師陪詐團成員偵訊 竟偷抄筆錄外流給主嫌串供

高雄地檢署偵辦詐騙集團案，結果發現成員互相串供，背後還是兩名陪偵律師搞得鬼。記者張議晨/攝影 高雄地檢署偵辦洪姓男子詐欺案件，拘提同一詐騙集團的張姓、楊姓男子到案，兩人分別委託邱姓、沈姓律師陪同偵訊，結果邱男、沈男卻將偵訊內容轉傳給洪男，企圖協助3人串供，洪經檢警拘提到案後，自爆兩名律師洩漏筆錄，檢方偵結，考量邱男、沈男自白犯行，給予緩起訴，但要求兩人分別支付10萬、20萬元給公庫。

檢警調查，去年8月高雄檢警偵辦一起詐騙集團案件，鎖定涉案的洪姓、張姓、楊姓男子，去年8月間，警方先拘提張姓、楊姓男子到案，兩人經曹姓主嫌（所設部分由其他地檢署偵辦）引介，由沈姓、邱姓律師分別擔任楊男、張男的辯護律師。

張男在檢警偵訊、羈押庭時，邱男全程陪同偵詢，但邱趁機將張男在檢警、羈押庭上的答辯內容抄錄，結束後將張的筆錄、答辯內容交給沈姓律師，沈在陪同楊男偵詢時，也將楊的筆錄、答辯內容抄錄，連同邱紀錄的部分，翻拍後傳送給曹男。

曹男隨後再將兩人筆錄內容，輾轉傳給同案被告的洪姓男子，讓集團成員得以根據筆錄內容串證。後來檢警循線追查到洪男到案，洪自爆有張男、楊男的筆錄內容，引起檢警懷疑，追查後才發現兩名律師洩漏筆錄、答辯內容。

雄檢偵辦時，沈姓、邱姓律師坦承轉傳筆錄內容給洪男，檢方也在曹男的對話紀錄中，查到翻拍的筆錄資料，但考量沈男、邱男自白犯行，犯後具悔悟等，偵結給予緩起訴處分，邱要支付公庫10萬元，沈則要支付公庫20萬元。