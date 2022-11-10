台南男不滿遭檢舉販毒 無視警察勸阻持開山刀砍擊友人

台南林姓男子不滿遭洪姓友人檢舉販賣毒品在臉書上嗆聲，洪得知後找了10多名友人，相約在南區某寺廟談判，林則持開山刀赴約，雙方激烈爭吵，警方據報到場勸阻，林仍持刀衝向洪，洪拿球棒反擊不敵倒地，頭部遭連續砍擊致左眼球破裂，台南地院判林犯殺人未遂罪處6年。

林坦承，今年4月12日凌晨1時39分持開山刀，砍擊洪的頭部。他辯稱，當時洪先持球棒毆打他，為了防衛才持刀砍擊洪。辯護人主張，當天是洪先行挑釁，且林從小有躁鬱症，自10歲起有至精神科就醫的紀錄，請依刑法第59條規定予以減刑。

案發時，林先持開山刀往洪的頭部砍擊至少4刀，洪倒地後，再砍擊洪頭部3刀，致洪臉部多處撕裂傷共18公分併眼眶上神經及滑車上神經受損、左眼球血腫及破裂、頭皮撕裂傷共15公分、顱骨骨折、左上臂撕裂傷4公分、右小拇指鈍挫傷、左手掌撕裂傷3公分、顱內出血等傷勢。經緊急送醫救治，倖免於難。

葉姓員警說，案發前接獲通報，案發現場有有糾紛，他到場時兩人在場對峙，雙方有持刀及棍棒，後來有規勸雙方將武器放下，後因林的友人到場後，林又拿起刀，洪見狀也拿起球棒，雙方叫囂一陣子後就開始扭打。

林的友人表示，案發前林打電話給他，表示洪帶人到住家，他到場後在該處勸阻雙方，後來林說了一句「...我相信你最後一次」林就要衝過來打洪，但因為他擋在中間，林一開始並沒有打到洪，後來洪就衝過去要還手，雙方就打起來，後來警方才用電擊槍電擊雙方。

合議庭指出，林本案犯行已依未遂規定減輕其刑，而且林是在員警到場處理之際，先持開山刀朝洪方向衝去，待洪以球棒反擊後，朝洪連續砍擊，且見洪受傷倒地後，仍未停止動作，更持刀加以砍擊，足見其所為對社會治安、洪的人身安全均造成重大危害，其行為當時並無任何顯可憫恕的特殊情狀，並不適用減刑規定。

合議庭審酌，林因不滿遭洪檢舉販毒，於雙方談判、爭吵之際，竟先持開山刀衝向洪，待洪持球棒反擊後，即持刀砍擊洪，致洪身受重傷。又考量林犯後坦承犯行，雖與洪達成調解，但迄今未履行賠償義務，認他犯殺人未遂罪處6年，可上訴。