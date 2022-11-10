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粉專貼文指跟拍陳時中挨藍營告 蔡清祥：秉公處理

中央社／ 台北10日電

法務部長蔡清祥。聯合報系資料照／記者王聖藜攝影
法務部長蔡清祥。聯合報系資料照／記者王聖藜攝影
臉書粉專「無良公關公司」貼文指藍營計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，遭到控告。法務部長蔡清祥今天表示，檢察機關、警察、調查局會秉公處理所有相關案件。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長蔡清祥率所屬單位主管列席報告業務概況及立法計畫；蔡清祥進入會議室前，接受媒體聯訪時，做出上述表示。

臉書粉專「無良公關公司」9日晚間貼文指國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，包含國民黨台北巿長候選人蔣萬安、市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維皆在企畫書上簽名，蔣萬安競選辦公室嚴正否認，3名民代也已報警。粉專後來發出道歉文：「感謝各方指謫、指教、關心、與讚美。很抱歉造成大家的困擾與不開心。」

媒體今天就此事件詢問蔡清祥，蔡清祥表示，選舉期間有很多爭議事件，檢、警、調等執法機關只要接獲到檢舉，都會秉公處理，並積極蒐集相關證據。

媒體追問民眾黨新竹市長參選人高虹安被檢舉涉弊，以及民進黨新北市長候選人林佳龍委請廣告公司發新台幣200元請計程車貼上競選貼紙，被國民黨質疑賄選，目前司法機關偵辦情形。

蔡清祥回應，高虹安案部分，檢警調受理後，均依法處理中；林佳龍案部分檢警調將持續蒐證，積極處理。

蔡清祥 台北市長 民進黨 2022大選 徐巧芯 陳時中

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