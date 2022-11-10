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影／酒駕遭攔辯稱「母親過世」求饒 警一查他已是3次累犯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

59歲李姓男子騎機車在左營區路口闖紅燈，被警方攔查，因面帶醉容，經酒測每公升0.21毫克，警方查出李已是第4次酒駕，他卻當場求情，指母親剛過世，且2月酒駕案正要入監，雙重打擊，出門前喝了一瓶啤酒，求警放他一馬，但警方不為所動，仍開單並扣車。

左營警分局舊城派出所女警曾暄惟，前天中午巡邏行經左營大路與勝利路口時，見59歲李姓男子騎機車闖紅燈，於是趨前將李攔下盤查。

李男當時停好機車，急忙從置物箱中拿出訴訟公文書解釋，說自己剛剛才到派出所領取文書資料；警方在言談過程中發現李男面有醉容，詢問是否他是否有喝酒，李男否認喝酒。

警方當下對李施以酒測，發現酒測值達每公升0.21毫克，李男才坦承早上出門有喝啤酒，警方欲對李男開單並扣機車時，李男當場求饒，聲稱母親剛過世，加上2月份因酒駕被逮，即將入監服刑，雙重打擊下，才喝酒解悶，希望警方這次能放他一馬。

警方查出李男2019年3月、今年2月及3月都有酒駕行為被查獲，警方雖同情李男遭遇，但勸李男任何原因都不是酒駕的理由，提醒他勿再酒駕，以免讓天上母親失望，李男才乖乖受罰。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高市李男騎機車闖紅燈被警方攔查，警方發現他疑似酒駕，酒測達每公升0.21毫克。記者石秀華／翻攝
高市李男騎機車闖紅燈被警方攔查，警方發現他疑似酒駕，酒測達每公升0.21毫克。記者石秀華／翻攝
高市李男騎機車闖紅燈被警方攔查，他拿出訴訟公文書解釋，剛剛到派出所領取資料。記者石秀華／翻攝
高市李男騎機車闖紅燈被警方攔查，他拿出訴訟公文書解釋，剛剛到派出所領取資料。記者石秀華／翻攝

酒駕 酒測

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