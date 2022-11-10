跑完馬拉松後上床「決鬥」 外遇男女互傳纏綿絮語判賠
已婚男子參加跑友活動與女跑友暗渡陳倉，2人報名參加馬拉松卻跑進飯店，女跑友事後傳訊息給他指「決鬥一整天、喜歡躺在床上」，男子髮妻提告求償；法院審理認為，外遇男侵害配偶權，判須連帶賠償40萬元。
男子的妻子向法院提告指出，2021年9月時，她的先生和外遇對象女跑友在一場跑友舉辦的活動中認識，女方明知她老公有婚約，卻背著她與她先生私下交往。
妻子說，女跑友與她先生拍照會十指緊扣，還會接吻、摟抱，甚至到飯店過夜，更相互傳送情人間的纏綿絮語，已嚴重害她的配偶權，求償200萬元。
民事法官認為，男子及外遇的女跑友一起到飯店、住同一個房間，互吐愛意又傾訴男歡女愛後的愉悅，另有手牽手、臉對臉以鼻子相碰觸的照片為證據，按照依一般經驗法則，超過普通朋友的交往，判男子應賠償40萬元。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言