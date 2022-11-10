跑完馬拉松後上床「決鬥」 外遇男女互傳纏綿絮語判賠

已婚男子參加跑友活動與女跑友暗渡陳倉，2人報名參加馬拉松卻跑進飯店，女跑友事後傳訊息給他指「決鬥一整天、喜歡躺在床上」，男子髮妻提告求償；法院審理認為，外遇男侵害配偶權，判須連帶賠償40萬元。

男子的妻子向法院提告指出，2021年9月時，她的先生和外遇對象女跑友在一場跑友舉辦的活動中認識，女方明知她老公有婚約，卻背著她與她先生私下交往。

妻子說，女跑友與她先生拍照會十指緊扣，還會接吻、摟抱，甚至到飯店過夜，更相互傳送情人間的纏綿絮語，已嚴重害她的配偶權，求償200萬元。