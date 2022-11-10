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李珍妮貼文指購物專家「渣女」 加重誹謗判4月刑定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

李珍妮懷疑購物專家古瀞涵搶她男友，在臉書、購物台粉絲專頁貼文指古瀞涵是「小三」、「渣女」，吃上加重誹謗罪，台灣高等法院今判她4月徒刑定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影
李珍妮懷疑購物專家古瀞涵搶她男友，在臉書、購物台粉絲專頁貼文指古瀞涵是「小三」、「渣女」，吃上加重誹謗罪，台灣高等法院今判她4月徒刑定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影
婦人李珍妮懷疑購物專家古瀞涵搶她男友、「衣架大王」陳友亮，在臉書、購物台粉絲專頁貼文指古瀞涵是「小三」、「渣女」，台北地方法院認為李婦留言無關公益，依加重誹謗罪判她有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。李婦上訴，台灣高等法院今雖撤銷原判決，但仍判他4月徒刑定讞。

李珍妮曾與陳友亮交往，後來分手，李珍妮認為古瀞涵介入她與陳的感情，2019年4月指古女是「介入別人感情的小三、還真的劈腿多男，真是購物台的活招牌」「…原本要結婚…真是渣女和渣男的組合，大家請肉搜這對狗男女！」

古瀞涵得知後控告李珍妮加重誹謗，檢察官偵辦認定小編雖刪除李珍妮留言，仍被不特定人見聞，不應受言論自由保障，起訴李婦。

台灣高等法院 結婚

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