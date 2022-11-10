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扮暖男陪女同事返家 趁無人竟襲臀變色狼 拘役90天

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市張姓男子陪女同事下班返回住處，女方以為張男是暖男護花使者，沒想到張男於四下無人時露出色狼本性趁機摸臀，女同事喝斥撥開鹹豬手，不甘受辱報警，嘉義地方法院依違反性騷擾防制法意圖性騷擾共2罪，應執行拘役90日，得易科罰金，可上訴。

張男在今年7月5日、7日傍晚5時許下班時分，陪女同事走回女方住處時，乘女同事不及抗拒涉嫌以手觸摸女方臀部，女同事喝斥並將手撥開。事後女同事向嘉義市警方報案，張男在警詢及偵查中坦白承認，警方依法送辦，嘉義地檢署檢察官以張男犯性騷擾防治法第25條第1項的罪嫌，向嘉義地方法院聲請簡易判決。

法官審酌，被告為男性，與告訴人僅為同事，不知尊重女性，乘告訴人不及抗拒的時候，而做出犯罪行為，欠缺對他人身體自主權的尊重，造成告訴人心理不安全感及陰影，事後坦承犯行，態度良好，雖有調解意願，但是告訴人不願調解，雙方沒有達成調解，也沒有賠償對方損失，再衡量智識程度、職業、經濟狀況，及其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，量處意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸臀部的行為，共2罪，各處拘役50日，應執行拘役90日，可易科罰金，以1千元折算1日。

男子陪女同事下班扮暖男，卻涉嫌伸鹹豬手摸臀被判拘役。圖／本報資料照片
男子陪女同事下班扮暖男，卻涉嫌伸鹹豬手摸臀被判拘役。圖／本報資料照片

嘉義 性騷擾

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