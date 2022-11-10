扮暖男陪女同事返家 趁無人竟襲臀變色狼 拘役90天

嘉義市張姓男子陪女同事下班返回住處，女方以為張男是暖男護花使者，沒想到張男於四下無人時露出色狼本性趁機摸臀，女同事喝斥撥開鹹豬手，不甘受辱報警，嘉義地方法院依違反性騷擾防制法意圖性騷擾共2罪，應執行拘役90日，得易科罰金，可上訴。

張男在今年7月5日、7日傍晚5時許下班時分，陪女同事走回女方住處時，乘女同事不及抗拒涉嫌以手觸摸女方臀部，女同事喝斥並將手撥開。事後女同事向嘉義市警方報案，張男在警詢及偵查中坦白承認，警方依法送辦，嘉義地檢署檢察官以張男犯性騷擾防治法第25條第1項的罪嫌，向嘉義地方法院聲請簡易判決。