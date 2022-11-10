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百富資本吸金30億元第2波搜索 業務主管100萬元交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

百富資本負責人儲開軒。記者蔣永佑／攝影
百富資本負責人儲開軒。記者蔣永佑／攝影
百富資本控股公司被控未經金管會許可，銷售澳洲「金河獨立投資型組合」等2檔基金，7年吸金30億元，檢調今年5月搜索約談負責人儲國衡、儲開軒父子檔，2人訊後共500萬元交保，調查局查出，業務主管沈于揚協助招攬會員並銷售基金，10日發動第2波搜索，約談7人到案，台北地檢署訊後命沈男100萬元交保。

同案被告儲開軒秘書辜靜怡50萬元交保、業務主管翁澄宏、會計曹瑄芷也涉及招攬會員與吸金，各交保80萬元與50萬元。

據調查，儲國衡（父）是百富資本登記負責人、儲開軒（子）則是實際負責人，2人從2016至2022年間，利用舉辦說明會、或是透過親友引薦方式入會，大力宣傳「金河獨立投資型組合基金」、「BEST LEADER基金」。

但投資這兩檔基金門檻不低，一般人可能還投資不起，例如「BEST LEADER基金」最少要10萬美元，相當新台幣300萬元；「金河獨立投資型組合基金」則要2萬5美元，約新台幣75萬元。

檢調首波搜索查扣百富公司內帳，發現吸金高達30億元，原本要帶回曹瑄芷調查，但曹女確診，專案小組決定今天約談，被害人數清查統計中。

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