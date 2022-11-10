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金門傳賄選 套餐喊價1.5萬

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

國民黨金門縣長候選人楊鎮浯競選總部昨天宣布加碼提供抓賄獎金，民眾只要提供相關賄選情資，經檢方調查起訴即可獲50萬獎金。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣長候選人楊鎮浯競選總部昨天宣布加碼提供抓賄獎金，民眾只要提供相關賄選情資，經檢方調查起訴即可獲50萬獎金。記者蔡家蓁／攝影
金門坊間賄選傳出「一條龍」套票，投給指定的縣長、議員、鄉鎮長和代表候選人，賄選價1萬5千元。國民黨金門縣長候選人楊鎮浯競選總部收到不少訊息，昨天開記者會加碼最高50萬元獎金，請選民協助檢舉賄選。

楊鎮浯競選總部昨天開記者會，競總執行長石兆瑉宣布加碼提供抓賄獎金，民眾具名檢舉散播不實言論，按鈴申告可獲得10萬元獎金；提供賄選情資，檢方調查屬實起訴可獲50萬獎金。

石兆瑉說，年底五合一選舉，坊間傳出縣長、議員各5千元、代表3千元、鄉鎮長2千元的「一條龍賄選套餐」，行情令人咋舌，也是金門歷年之最，可見選情激烈。近日競總接獲不少支持者，有縣長候選人結合議員、代表、鄉鎮長開出高價碼，他們擔心影響選情，除鼓勵鄉親踴躍投票，也是自清。

不少民眾對「套餐價」議論紛紛，有人批金門地檢署沒有具體查賄行動，先前起訴縣長候選人洪志恒送快篩劑賄選的案件，根本是「打蒼蠅不敢打老虎」。

金門地檢署表示，檢警調積極查賄，縣長候選人層級疑似賄選案有7件、議員16件、鄉鎮長3件、鄉鎮代表41件、村里長15件，檢方歡迎民眾踴躍檢舉，也會持續宣導反賄選。

賄選 金門 議員 競選總部 套餐

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