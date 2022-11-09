台南17歲少女KTV喝到掛 慘遭3男「撿屍」性侵

台南林姓、黃姓男子及友人1年多前，邀約17歲少女等人到KTV飲酒歡唱一整夜，隔天攙扶泥醉少女入住旅館，3人乘機性侵少女得逞，少女醒來後發現身體不適，一絲不掛躺在旅館床上，向友人求助後報警，林、黃事後道歉請求調解遭拒，法官各判3年6月，尚未到案友人則另行審結。

檢警調查，林、黃及友人與友人2020年7月12日晚上，在市區KTV飲酒唱歌，期間友人又邀少女及其女性友人前來會合同樂。直至隔天上午8時40分許，少女因飲酒過量不勝酒力，林等3人商議將她載往旅館入住，乘其泥醉不省人事不能抗拒之際，脫光衣服，3人輪番上陣，性侵少女得逞。

直至上午11時45分許少女醒來，發現身體不適，全身赤裸躺在旅館床上，撥打電話給友人，友人 趕至旅館，聽聞少女訴說其遭遇即報警處理，經警循線查獲。

警方經少女及檢體送DNA鑑驗，分別在少女下體、外套及內褲等處，檢出林、黃的DNA。台南地院合議庭審理時，林、黃兩人坦承犯行。