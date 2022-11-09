聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／竊電215萬度挖比特幣 2賊獲利290萬得賠1405萬
台中市林姓、洪姓男子3年前合夥開礦場挖比特幣，因不堪高額電費，以破壞電表方式竊電，短短7個月竊電215萬餘度，二人落網後，刑事被判9月至11月不等徒刑，台電另索賠竊電費1.6倍1405萬餘元，台中高分院今宣判，判二人得全數賠償。
判決指出，林姓、洪姓男子在2019年4月間合夥，在台中市烏日區冒用他人證件租屋後，開設比特幣礦場，設置230台挖礦機與30台電腦，24小時不停挖礦，因電費驚人，二人持老虎鉗，破壞電表後，讓電表失準，以此方式竊電215萬餘度電，挖到比特幣10.43枚，以290萬餘元賣出牟利。
台電在2020年間發現後報警，檢警在同年3月30日前往搜索，當場查扣涉案挖礦機、電腦等贓證物，全案依偽造文書、竊盜等罪移送台中地檢署，經計算後，二人共計竊電215萬餘度，竊電費為878萬餘元。
二人辯稱，雖然是在2019年4月間申請電表，但是相關的設備進駐與竊電犯行，是在同年7、8月才開始，而且機台是陸續進駐，不是一開始就有該批數量。
全案刑事部分，二審判林11月、洪9月徒刑，沒收犯罪所得，另外台電也以竊電費1.6倍的懲罰性賠償金額，索償1405萬餘元。
台中高分院今宣判，認定林、洪在刑事部分，已經法院審理，依偽造文書、竊盜罪判刑，二人竊電犯行可以認定，台電有權請求侵權損害賠償，審酌二人迄今未與台電達成調解，清償積欠電費，判二人得負連帶賠償責任，判賠1405萬餘元，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言