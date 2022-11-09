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獨／竊電215萬度挖比特幣 2賊獲利290萬得賠1405萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓、洪姓男子3年前合夥開礦場挖比特幣，因不堪高額電費，以破壞電表方式竊電，短短7個月竊電215萬餘度，二人落網後，刑事被判9月至11月不等徒刑，台電另索賠竊電費1.6倍1405萬餘元，台中高分院今宣判，判二人得全數賠償。

判決指出，林姓、洪姓男子在2019年4月間合夥，在台中市烏日區冒用他人證件租屋後，開設比特幣礦場，設置230台挖礦機與30台電腦，24小時不停挖礦，因電費驚人，二人持老虎鉗，破壞電表後，讓電表失準，以此方式竊電215萬餘度電，挖到比特幣10.43枚，以290萬餘元賣出牟利。

台電在2020年間發現後報警，檢警在同年3月30日前往搜索，當場查扣涉案挖礦機、電腦等贓證物，全案依偽造文書、竊盜等罪移送台中地檢署，經計算後，二人共計竊電215萬餘度，竊電費為878萬餘元。

二人辯稱，雖然是在2019年4月間申請電表，但是相關的設備進駐與竊電犯行，是在同年7、8月才開始，而且機台是陸續進駐，不是一開始就有該批數量。

全案刑事部分，二審判林11月、洪9月徒刑，沒收犯罪所得，另外台電也以竊電費1.6倍的懲罰性賠償金額，索償1405萬餘元。

台中高分院今宣判，認定林、洪在刑事部分，已經法院審理，依偽造文書、竊盜罪判刑，二人竊電犯行可以認定，台電有權請求侵權損害賠償，審酌二人迄今未與台電達成調解，清償積欠電費，判二人得負連帶賠償責任，判賠1405萬餘元，可上訴。

台中市林姓、洪姓男子3年前竊電挖比特幣，台中高分院判二人得賠1405萬給台電。圖／報系資料照
台中市林姓、洪姓男子3年前竊電挖比特幣，台中高分院判二人得賠1405萬給台電。圖／報系資料照

台電 比特幣 偽造文書

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