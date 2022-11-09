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屏東東港里長候選人500元賄選 檢方聲押禁見
屏東地檢署強力查賄，再有斬獲。東港鎮一名蔡姓里長候選人涉嫌以一票500元行賄，檢方傳訊候選人等8人到案釐清，部分選民指證歷歷並繳回賄款，因涉嫌重大已向屏東地方法院聲請羈押禁見。
檢方表示，日前接獲情資，東港鎮一位蔡姓里長候選人以現金行賄，承辦檢察官侯慶忠指揮警調成立專案小組，昨聲請搜索，並傳訊候選人、選民及證人等8人到案釐清，經勾稽查證，發現蔡姓候選人涉嫌以一票500元行賄，除掌握具體事證外，部分選民亦指證並繳回賄款，已扣得犯罪所得2000元，因涉犯公職人員選舉罷免法第99條賄選罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見。
年底大選倒數17天，屏檢積極查賄已有7案聲請強制處分。蔡姓里長候選人是否羈押仍待屏東地院召開羈押庭裁定。
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