警方大動作掃蕩 一日破獲3件選舉賭盤 金額高達135萬元
選戰進入倒數階段，雲林縣警察局大動作掃蕩縣內選舉賭盤，刑警大隊、西螺分局今在麥寮鄉、崙背鄉及西螺鎮等地，查獲3件涉嫌經營雲林縣長選舉賭盤案件，經查下注總金額高達135萬2000元，李姓等6名嫌犯今移送雲林地檢署複訊。
雲林縣警局刑警大隊及西螺分局近日分別接獲線報，得知有人在麥寮、崙背鄉及西螺鎮等地開設縣長選舉賭盤，企圖藉此影響選情，其中麥寮鄉及西螺鎮2名組頭開設條件為「候選人張麗善、劉建國讓票盤」，另崙背鄉組頭開設條件為「2位縣長候選人PK」。
經雲林地檢署檢察官葉喬鈞、林欣儀指揮偵辦，昨天在麥寮、崙背鄉及西螺鎮查獲李姓犯嫌等3案共6人到案，其中1人還是村長候選人；經查3件賭盤都是開設雲林縣長選舉，清查下注紀錄，總金額高達135萬2000元，警方調查後，今天將李姓等6名嫌犯移送雲林地檢署複訊。
雲林縣警局表示，賄選及選舉賭盤都會危害選舉公正性，已嚴格要求所屬單位，選前加強查緝選舉賭盤及各類賄選案件，請民眾不要以身試法；若知道有賄選或選舉賭盤訊息，歡迎提出檢舉，警方會落實保密並確保檢舉人人身安全，全民共同努力端正選風。
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