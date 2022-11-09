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廢止婦聯會立案遭法院撤銷 內政部依法提起上訴
內政部2020年4月27日因婦聯會屆法定期限仍未完成轉型，依「政黨法」廢止婦聯會立案，婦聯會提起訴訟，台北高等行政法院今判決原處分撤銷。內政部今天表示遺憾，將依法提出上訴。
內政部說明，政黨法是立法院2017年11月10日三讀通過，並自2017年12月6日公布施行。政黨法立法時，立法院即已作成政治團體退場的決議，並於該法第43條第2項規定，政治團體應於2年內轉換為政黨。
內政部表示，婦聯會因內部長期對未來走向無法達成共識，屆法定期限仍未完成轉型，內政部依法於2020年4月27日作成廢止立案的行政處分。惟婦聯會提起訴訟，辯稱其不受政黨法規範，而台北高等行政法院竟採此見解，限縮政黨法適用對象，法院判決見解是否僭越立法院職權，應予慎思。
內政部聲明，原處分是依照立法院通過法律執行，並提供婦聯會一定緩衝時間，對此判決，內政部將依法提起上訴，期待最高行政法院能本於法律專業作成判決，正視我國民主轉型、政黨政治環境長遠發展的需要。
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