大陸貨充當美製品 軍武材料商犯中科院天條重判10年

陳姓父子3人承攬國家中山科學研究院飛彈製程物料標案，卻拿大陸低價劣質貨充當美國軍規出廠，觸犯中科院「天條」，其中一項矽控整流器價差高達百倍；桃園地院審理後，依詐欺取財罪判陳男10年刑期，2個兒子也依同罪分判4年、6年，公司官姓會計則是判刑2年、緩刑4年。全案可上訴。

檢方調查，56歲陳男與兩名兒子各為昂神、勳璋公司負責人及董事，2018年以近三千萬取得線性積體電路標案，卻從大陸進口劣質產品魚目混珠，再指示官姓女會計偽造美國原廠證明，完成驗收詐得款項。

另外，陳等人2019年承辦中科院矽控整流器採購案，僅向美國原廠買86個交貨，其餘向大陸公司以單價80元買進大量便宜貨，再以噴印機覆蓋偽造成美國原廠公司商標。之後包括繞線功率型固定電阻、二極體，電晶體等數百萬、上千萬的標案，陳也用同樣手法蒙混；2020年中科院又以每個一萬元採購三780個矽控整流器，陳食髓知味再拿單價不到百元大陸貨，詐得兩千多萬元款項。

中科院接獲檢舉才知收到贗品，停付尾款報案，檢調搜索聲押陳男獲准。陳氏父子坦承，陳並供稱以60元向大陸買二極體，再以980元賣給中科院。

美國原廠在台代理商說，矽控整流器原廠價488美元，中科院需求採購成本要5千萬元，陳卻得標價3870萬元，除非虧大錢否則就是假貨。

中科院人員說，矽控整流器用於觸發飛彈點火裝置，軍規耐高低溫、電壓及環境衝擊，軍規全球僅美國公司生產。中科院制式採購合約規定原產地不得為大陸地區，這是「天條」，違反會退貨、解約求償。