大陸貨充當美製品 軍武材料商犯中科院天條重判10年
陳姓父子3人承攬國家中山科學研究院飛彈製程物料標案，卻拿大陸低價劣質貨充當美國軍規出廠，觸犯中科院「天條」，其中一項矽控整流器價差高達百倍；桃園地院審理後，依詐欺取財罪判陳男10年刑期，2個兒子也依同罪分判4年、6年，公司官姓會計則是判刑2年、緩刑4年。全案可上訴。
檢方調查，56歲陳男與兩名兒子各為昂神、勳璋公司負責人及董事，2018年以近三千萬取得線性積體電路標案，卻從大陸進口劣質產品魚目混珠，再指示官姓女會計偽造美國原廠證明，完成驗收詐得款項。
另外，陳等人2019年承辦中科院矽控整流器採購案，僅向美國原廠買86個交貨，其餘向大陸公司以單價80元買進大量便宜貨，再以噴印機覆蓋偽造成美國原廠公司商標。之後包括繞線功率型固定電阻、二極體，電晶體等數百萬、上千萬的標案，陳也用同樣手法蒙混；2020年中科院又以每個一萬元採購三780個矽控整流器，陳食髓知味再拿單價不到百元大陸貨，詐得兩千多萬元款項。
中科院接獲檢舉才知收到贗品，停付尾款報案，檢調搜索聲押陳男獲准。陳氏父子坦承，陳並供稱以60元向大陸買二極體，再以980元賣給中科院。
美國原廠在台代理商說，矽控整流器原廠價488美元，中科院需求採購成本要5千萬元，陳卻得標價3870萬元，除非虧大錢否則就是假貨。
中科院人員說，矽控整流器用於觸發飛彈點火裝置，軍規耐高低溫、電壓及環境衝擊，軍規全球僅美國公司生產。中科院制式採購合約規定原產地不得為大陸地區，這是「天條」，違反會退貨、解約求償。
法院認為，陳男4人深知中科院是國防科技研發重鎮，攸關國防安全及全民福祉，軍事武器料件原產地不得為大陸地區，但因爲利慾薰心，視國防安全如敝屣，唯利是圖，多次以大陸地區生產產品冒充符合美軍標準的美國原廠軍事武器料件，以獲取鉅額價差，惡性重大，但考量他們坦承犯行不諱，因此量處其刑。
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