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身家百億福全醫院第二代爭產 兄告妹冒貸3000萬不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市萬華據傳擁有上百億房產的福全醫院後代子孫，自前院長林賢喜意外身亡後，子女爭產對簿公堂，正由最高法院審理，長子林盛文另指控么妹林麗雅涉嫌偽造文書，向銀行冒貸3000萬元。台北地檢署偵結，認查無事證顯示林女冒用兄長印鑑將她不起訴。

作風低調的萬華林家，第一代林溪圳因經商致富，之後四處購置房產發跡，第二代原沿用父親家族財產共同管理模式，由長子林賢興管理、分配家族資產，後來次子林賢喜不服提出分家，取回各自名下不動產，創辦福全醫院並繼續投資房產，進而累積百億身家。

不料林賢喜2014年3月8日，在北市西門町徒步闖紅燈意外車禍身亡，過世後立刻引發子女爭產，長子林盛文指控么林麗雅擅自挪用父親1.2億元存款及貸款，林女二審被依違反銀行法詐欺罪判刑1年8月、緩刑3年並繳庫100萬元，全案正由最高法院審理中。

林盛文另控告妹妹，未經同意就盜用自己印章，向銀行申請展延貸款並增貸3000萬元，涉犯偽造文書，但北檢調查，林男印章一直都是交由林麗雅保管，父親過世後經3兄妹開會討論並於財產處理協議書上簽名，銀行方也派員見證，因此查無林女有何盜用、偽造印章或名義犯行。

外傳家族身家逾百億的福全醫院第二代爆發爭產，長子另告么妹冒貸3000萬獲北檢不起訴。記者／蔣永佑攝影
外傳家族身家逾百億的福全醫院第二代爆發爭產，長子另告么妹冒貸3000萬獲北檢不起訴。記者／蔣永佑攝影

偽造文書 北市 西門町

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