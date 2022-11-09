聽新聞
test
0:00 / 0:00
身家百億福全醫院第二代爭產 兄告妹冒貸3000萬不起訴
在北市萬華據傳擁有上百億房產的福全醫院後代子孫，自前院長林賢喜意外身亡後，子女爭產對簿公堂，正由最高法院審理，長子林盛文另指控么妹林麗雅涉嫌偽造文書，向銀行冒貸3000萬元。台北地檢署偵結，認查無事證顯示林女冒用兄長印鑑將她不起訴。
作風低調的萬華林家，第一代林溪圳因經商致富，之後四處購置房產發跡，第二代原沿用父親家族財產共同管理模式，由長子林賢興管理、分配家族資產，後來次子林賢喜不服提出分家，取回各自名下不動產，創辦福全醫院並繼續投資房產，進而累積百億身家。
不料林賢喜2014年3月8日，在北市西門町徒步闖紅燈意外車禍身亡，過世後立刻引發子女爭產，長子林盛文指控么林麗雅擅自挪用父親1.2億元存款及貸款，林女二審被依違反銀行法詐欺罪判刑1年8月、緩刑3年並繳庫100萬元，全案正由最高法院審理中。
林盛文另控告妹妹，未經同意就盜用自己印章，向銀行申請展延貸款並增貸3000萬元，涉犯偽造文書，但北檢調查，林男印章一直都是交由林麗雅保管，父親過世後經3兄妹開會討論並於財產處理協議書上簽名，銀行方也派員見證，因此查無林女有何盜用、偽造印章或名義犯行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言