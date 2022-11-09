身家百億福全醫院第二代爭產 兄告妹冒貸3000萬不起訴

在北市萬華據傳擁有上百億房產的福全醫院後代子孫，自前院長林賢喜意外身亡後，子女爭產對簿公堂，正由最高法院審理，長子林盛文另指控么妹林麗雅涉嫌偽造文書，向銀行冒貸3000萬元。台北地檢署偵結，認查無事證顯示林女冒用兄長印鑑將她不起訴。

作風低調的萬華林家，第一代林溪圳因經商致富，之後四處購置房產發跡，第二代原沿用父親家族財產共同管理模式，由長子林賢興管理、分配家族資產，後來次子林賢喜不服提出分家，取回各自名下不動產，創辦福全醫院並繼續投資房產，進而累積百億身家。

不料林賢喜2014年3月8日，在北市西門町徒步闖紅燈意外車禍身亡，過世後立刻引發子女爭產，長子林盛文指控么林麗雅擅自挪用父親1.2億元存款及貸款，林女二審被依違反銀行法詐欺罪判刑1年8月、緩刑3年並繳庫100萬元，全案正由最高法院審理中。