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涉現金買票遭羈押 新竹縣議員參選人抗告遭駁回

中央社／ 台北9日電

新竹議員第二選區一名范姓參選人涉嫌現金買票，新竹地檢署將他聲押禁見，法院裁准。范不服遭押提抗告，高院今天駁回。

新竹地檢署指出，檢察官指揮警方及調查局偵辦竹縣議員第二選區范姓參選人涉嫌現金買票，經搜索涉案人住、居所等10處，並同時拘提、傳喚涉案者29人。

檢方表示，范男涉嫌在登記前，於今年的7、8月間，透過宗親、同學等人際網絡，將款項交由樁腳對有投票權者，以每票新台幣500元或1000元的金額，進行現金買票。

檢方認為，范男涉犯公職人員選舉罷免法等罪嫌，向新竹地方法院聲請羈押禁見范男及另一名共犯，法院於10月25日裁准。

范男不服，提起抗告，案件由台灣高等法院審理；高院今天認定，范男犯罪嫌疑重大，且尚有共犯及證人未到案，以范男身分具有相當影響力，有事實足認有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞。

高院指出，考量范男所涉犯罪情節、勾串及滅證的速度與危險、國家刑事司法權有效行使及維護選舉過程的公平性等公共利益，以及范男的人身自由、參政權等，不能僅以具保、責付、限制住居等來替代羈押，本件羈押范男及禁止接見、通信，並無違反比例原則，因此駁回抗告而確定。

新竹 議員 2022大選 新竹縣選舉

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