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國民黨竹縣議員候選人范振龍涉買票 羈押禁見抗告遭駁
中國國民黨新竹縣議員第二選區候選人范振龍涉以現金買票賄選，新竹地檢署上月25日向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准，范不服而提抗告，台灣高等法院今裁定抗告駁回，並維持禁止接見、通信。
竹院認為，范振龍雖否認犯行，但依相關證人、同案被告、收賄者的證述和羈押聲請書所載書證，足認他涉犯公職人員選舉罷免法「對於有投票權之人，交付賄賂而約其投票權為一定之行使」罪且嫌疑重大，加上還有部分共犯和收賄者還沒到案，范有勾串共犯、湮滅證據之虞，有羈押必要。竹院裁定自10月25日起羈押2月。
高院認為，從檢察官聲請羈押理由書和各項證據，可認范振龍犯罪嫌疑重大，而且他對共犯、證人有相當的影響力與施壓可能性，且他的手機對話有刪除紀錄，存著勾串、滅證而使案情隱晦不明的危險。
考量范振龍犯案情節、偷串和滅證的速度與危險，以及國家刑事司法權有效行使、維護選舉過程公平性等公共利益，若僅命具保、責付、限制住居等羈押替代處分，不足以確保後續刑事程序順利進行，因此羈押禁見、通信是必要手段，沒違反比例原則。本裁定不得抗告。
61歲的范振龍曾任新竹縣湖口鄉代表會第19屆副主席，今年8月接任新湖獅子會第32屆會長。檢方指出，根據接獲情資，范振龍在7、8月間，透過宗親、同學等人際網絡，將款項交由樁腳對有投票權者，以每票500元或1000元賄選。
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