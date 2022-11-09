快訊

胡錦濤急翻文件找「他」遭回6字 日媒揭20大「被離席」內幕

法醫蕭開平一生奉獻後　花了2小時跟兒子說：還是別來當法醫

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢察機關編制有法醫負責相驗解剖，監獄有牙醫為受刑人看牙齒，11月12日醫師節前夕，法務部自辦表揚會頒獎給5位體系內醫生；一生奉獻給法醫工作的退休老法醫蕭開平談到工作甘苦時說，曾花2個小時勸兒子別當法醫。

蕭開平2017年退休，目前擔任台灣高檢署法醫顧問，曾協助草擬法醫研究所組織法草案。法醫工作不簡單，蕭說，曾花5分鐘對兒子說明法醫是什麼，又花30分鐘說明法醫的偉大之處，最後花了2小時告訴兒子「還是別來幹吧！」

今天受表揚的是蕭開平、尹莘玲、羅澤華、曾柏元以及牙醫師藍英哲，法務部長蔡清祥一一親頒感謝狀，對他們致謝忱。

蕭開平自法醫研究所法醫病理組組長退休，任內執行各項研究發展及辦理法醫解剖鑑定業務，更建立濫用藥物、酒駕、藥駕及病駕等指標，同時致力於反毒工作，深耕法醫學教育不遺餘力。

尹莘玲是首位女性醫師投身於法醫工作，她促成高雄醫學大學法醫部門與法務部業務上的合作。

羅澤華目前是桃園市聯新國際醫院助理副院長，曾參與華航、新航、復興航空等空難事件的相驗工作。羅說，感謝法務部提供獎學金讓他去美國讀法醫學，透過自己的工作，可以幫助解決複雜的案件。

曾柏元說，他曾考上司法官但未就任，母親問他念7年書卻去當法醫「為什麼不去念檢驗科就好？」，他2次碰到貴人而投身法醫工作。

牙醫藍英哲目前在台東、屏東等偏鄉服務，替受刑人診療口腔疾病，行腳包括泰源技能訓練所、東成技能訓練所、岩灣技能訓練所、屏東監獄、台東監獄；藍說，他都和朋友說自己是「獄醫(諧音「御醫)」，會一直在監獄裡生活，希望偏鄉的醫療人力能補足。

法務部表示，5位醫師對社會貢獻良多，將持續拓展與醫界的交流，醫法論壇、檢察機關兒少保護研習會、兒虐案件的司法提早介入，都是與醫界成功合作的事例。

5名法醫今天接受法務部表揚（左起曾柏元、藍英哲、蔡清祥、蕭開平、尹莘玲、羅澤華）。記者王聖藜／攝影
5名法醫今天接受法務部表揚（左起曾柏元、藍英哲、蔡清祥、蕭開平、尹莘玲、羅澤華）。記者王聖藜／攝影

法務部 監獄

延伸閱讀

違反民俗禮儀…學校施工挖出人骨 檢方複驗：恐是年代久遠女屍

毒西瓜惹禍？33歲格鬥選手睡夢中喪命 生前曾向妻喊肚子痛

北屯14期重劃區白骨案 檢今指示親子比對死因暫不明

狗「叼人頭」到處晃影片瘋傳 警方證實黑幫斬首

相關新聞

林佳龍競辦提告葉元之、詹江村選罷法 強調「再有抹黑一定追究」

民進黨新北市長候選人林佳龍，被國民黨新北市議員葉元之、國民黨桃園市議員詹江村指涉及賄選，林佳龍競選辦公室認為兩人造謠抹黑...

嘉義分署執行酒駕違規794人 國庫進帳9百多萬元

行政執行署嘉義分署配合法務部及交通部的酒駕防治專案，自今年1月1日起至11月8日，共執行雲嘉地區違規酒駕民眾794人，執...

獨／招待所飲酒賭博 北市偵查隊長拔官 新北刑大小隊長也在場 記過一次

台北市中山警分局偵查隊長林弘基遭前立委黃國昌昨在臉書上貼文爆料，於2019年內湖分局偵查隊長任內，赴轄內招待所賭天九牌，...

軍情局少校搞丟14件機密公文 他不服遭記大過打官司結果出爐

國防部軍事情報局陳姓少校新聞官遺失14件機密公文，被軍情局認為違失情節重大，決議記大過一次，他不服提行政訴訟，台北高等行...

小黃司機收200元現金幫林佳龍涉賄？新北地檢分案查辦

民進黨新北市長候選人林佳龍陣營傳出樁腳發計程車司機文宣貼紙後給付200、500元現金涉賄，疑案影片網路流傳；國民黨立委曾...

綠營吳乃仁坐牢時王令麟女心腹特見 典獄長收禮記2過

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，矯正署宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。