法醫蕭開平一生奉獻後　花了2小時跟兒子說：還是別來當法醫

檢察機關編制有法醫負責相驗解剖，監獄有牙醫為受刑人看牙齒，11月12日醫師節前夕，法務部自辦表揚會頒獎給5位體系內醫生；一生奉獻給法醫工作的退休老法醫蕭開平談到工作甘苦時說，曾花2個小時勸兒子別當法醫。

蕭開平2017年退休，目前擔任台灣高檢署法醫顧問，曾協助草擬法醫研究所組織法草案。法醫工作不簡單，蕭說，曾花5分鐘對兒子說明法醫是什麼，又花30分鐘說明法醫的偉大之處，最後花了2小時告訴兒子「還是別來幹吧！」

今天受表揚的是蕭開平、尹莘玲、羅澤華、曾柏元以及牙醫師藍英哲，法務部長蔡清祥一一親頒感謝狀，對他們致謝忱。

蕭開平自法醫研究所法醫病理組組長退休，任內執行各項研究發展及辦理法醫解剖鑑定業務，更建立濫用藥物、酒駕、藥駕及病駕等指標，同時致力於反毒工作，深耕法醫學教育不遺餘力。

尹莘玲是首位女性醫師投身於法醫工作，她促成高雄醫學大學法醫部門與法務部業務上的合作。

羅澤華目前是桃園市聯新國際醫院助理副院長，曾參與華航、新航、復興航空等空難事件的相驗工作。羅說，感謝法務部提供獎學金讓他去美國讀法醫學，透過自己的工作，可以幫助解決複雜的案件。

曾柏元說，他曾考上司法官但未就任，母親問他念7年書卻去當法醫「為什麼不去念檢驗科就好？」，他2次碰到貴人而投身法醫工作。

牙醫藍英哲目前在台東、屏東等偏鄉服務，替受刑人診療口腔疾病，行腳包括泰源技能訓練所、東成技能訓練所、岩灣技能訓練所、屏東監獄、台東監獄；藍說，他都和朋友說自己是「獄醫(諧音「御醫)」，會一直在監獄裡生活，希望偏鄉的醫療人力能補足。