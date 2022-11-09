北檢偵辦百富環球吸金案 二度約談儲姓負責人

北檢偵辦百富環球公司涉嫌吸金新台幣30億元案，5月間發動首波搜索、約談行動，諭知儲姓負責人以300萬元交保，今天再度指揮調查局約談儲男等8人，深入釐清案情。

檢調接獲檢舉，指儲男等人未經金融監督管理委員會核准，自民國105年起，以百富環球策略資產管理顧問公司名義在台販售2檔澳洲基金，吸收資金約30億元，涉嫌違反銀行法、證券投資信託及顧問法。

台北地方檢察署5月間指揮調查局台北市調處兵分3路搜索，並約談儲男、儲男的父親等4人說明。檢察官複訊後，諭令儲男300萬元交保、儲父200萬元交保。

檢調過濾扣案事證，發現儲男為實際負責人，儲男的父親為掛名負責人；檢察官為釐清吸金金額與集團分工，今天再度指揮台北市調處約談儲男及百富環球公司的秘書、業務共8名被告，稍晚將由檢察官複訊。