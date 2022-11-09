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胡錦濤急翻文件找「他」遭回6字 日媒揭20大「被離席」內幕

南檢跨域結合台南郵局反賄選 迄今接獲情資223案偵辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

九合一地方公職人員選舉倒數計時，台南地檢署今天下午跨域結合全台最大金融及物流網—中華郵政公司台南郵局，請郵務人員化身反賄尖兵及郵務車變身反賄行動車，深入大街小巷宣傳，共同攔截不法金流。檢方指出，迄今已接獲選舉情資分選偵及選他案共計223案偵辦中。

檢察長葉淑文感謝台南郵局對反賄選的全力支持，尤其第一線人員秉持服務熱忱，與警方共同阻斷詐騙，幫助民眾守住血汗錢，拯救一個人、也等於守住其一輩子的幸福，第一線阻斷詐騙，我們司法人員則將集團幕後人員抓起來送辦。

她說，隨著投票日逼近，候選人進入短兵相接的緊張時刻，希望第一線郵務人員成為檢警調廉最強後盾，只要發現民眾有異常提、匯款及兌鈔等情事，能主動通報司法警察，提前攔阻不法資金，禁絕鈔票換選票，進而根除賄選。

台南郵局長黃良江說，台南郵局所轄計有105個支局，透過上萬台的郵務汽、機車深入大街小巷遞送郵件時，將反賄選資訊傳遞到家家戶戶，提升反賄選宣傳效果，讓民眾能進一步從反賄選到勇於檢舉賄選。

台南地檢署統計，從2020年到2022年累計已發出檢舉獎金超過2200萬元；今年已接獲選舉情資分選偵及選他案共計223案，偵辦中。檢方指出，台南地區「選舉查察聯繫中心」檢舉電話0800-024-099、（06）295-9839，呼籲民眾不買票、不賣票、要檢舉。

台南郵局所轄計有105個支局，透過上萬台的郵務汽、機車深入大街小巷遞送郵件時，將反賄選資訊傳遞到家家戶戶。記者邵心杰／攝影
台南郵局所轄計有105個支局，透過上萬台的郵務汽、機車深入大街小巷遞送郵件時，將反賄選資訊傳遞到家家戶戶。記者邵心杰／攝影
台南市警局局長方仰寧（由右至左）、台南郵局局長黃良江、台南地檢署檢察長葉淑文、市調查處處長翁維藝及市府政風處處長高伯陽等人到場，共同反賄選。記者邵心杰／攝影
台南市警局局長方仰寧（由右至左）、台南郵局局長黃良江、台南地檢署檢察長葉淑文、市調查處處長翁維藝及市府政風處處長高伯陽等人到場，共同反賄選。記者邵心杰／攝影

台南 賄選

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