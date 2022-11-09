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胡錦濤急翻文件找「他」遭回6字 日媒揭20大「被離席」內幕

國道開賓士「放開雙手」啃玉米罰1萬8 這一幕全被紅斑馬拍下來！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陳姓民眾去年開賓士車行駛於國道3號竹林路段，雙手沒有握住方向盤，反而拿著玉米在啃，過程全被一旁的國道警察錄影蒐證，並當場攔停舉發，裁罰1萬8000元，陳不服提行政訴訟，一審判他敗訴，他提上訴後，台北高等行政法院認為他沒有具體說明判決有何違背法令之處，裁定駁回確定。

陳2021年12月10日下午4時許，駕駛賓士車行經國道3號南下92公里處，被國道警察發現他一邊開車一邊吃食物，以手機錄影拍下陳雙手拿玉米吃、未握住方向盤的畫面，並當場攔停舉發，除了開罰1萬8000元外，另記違規點數3點，應參加道路交通安全講習。

陳提告主張，他當時從中和交流道上高速公路，欲前往苗栗，途中因整日未進食，才到關西服務區購買麵包、玉米和能量飲料，又考量疫情嚴峻，未留在服務區內用餐，而是邊開車邊進食。

他表示，他駕車離開服務區後，途中發現有國道警車「紅斑馬」跟隨在自己車輛的右側約10分鐘，突然示意他靠路肩停車，並告知他危險駕駛而舉發開單。

陳指出，他當時一直行駛在國道中線道，沒有蛇行、超速、逼車等危險駕駛行為，也在速限內和前車保持安全距離，他質疑國道警察以手機蒐證，不符合國家統一認證標準，影像恐有偏差。

陳表示賓士車是2002年出廠，至今是20年老舊車款，沒有自動駕駛功能，他如何能雙手未握方向盤卻能在同一車道行駛、保持安全距離，且法令也沒有規定駕駛不能在車輛行駛中飲食。

台北地方法院一審根據警方蒐證畫面，認定陳確實有雙手拿食物進食，而未將手放在方向盤上，屬於危險駕駛行為，裁罰沒有違誤，判決陳敗訴。

陳不服提上訴，重申一審時的主張，認為裁罰有違誤，但北院卻未開庭審理即駁回；北高行二審指出，陳僅重述處分違法的理由，未具體說明原審判決有何違背法令之處，上訴不合法，裁定駁回，全案確定。

國道示意圖。圖／聯合報系資料照片
國道示意圖。圖／聯合報系資料照片

國道 警察

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