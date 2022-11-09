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高雄連鎖火鍋店槍擊案 凶嫌判12年4個月

中央社／ 高雄9日電

高市一間連鎖火鍋店3月發生槍擊案，許姓嫌犯朝躲在廁所的黃姓前員工連開數槍，黃男送醫後撿回一命；高雄地院依槍砲、殺人未遂等罪判處許男12年4個月徒刑，併科30萬元罰金。

許男出庭時初步坦承犯行，高雄地院審酌他無視禁令先後接受朋友寄藏槍彈長達數年，且僅因懷疑黃男在外散布流言，就持槍前往談判，之後又公然行凶，嚴重影響社會秩序；考量他有意彌補損失，據此依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪判處12年4個月徒刑，併科新台幣30萬元罰金。全案可上訴。

高雄地院判決指出，40歲許男原和38歲黃男合股經營中古車行，但他因懷疑對方在外散布流言，今年3月19日晚間9時許便持朋友寄放數年的衝鋒槍、手槍和數十顆子彈，前往黃男正在用餐的連鎖火鍋店尋仇。

許男抵達後先要求黃男出面談判，但兩人一言不合，他竟從手提袋取出預藏的衝鋒槍威嚇，黃男見狀趕忙跑到火鍋店廁所內躲藏，但許男仍在確認對方躲藏位置後，朝廁所門板射擊，以致子彈穿透門板擊中身體；黃男逃出廁所後，許男依然繼續射擊直到對方倒地，隨後逃逸。

黃男送醫後受多處穿刺傷、骨折、氣胸等傷害，所幸經急救撿回一命。高市警方循線追查，隔天凌晨便在大寮逮捕許男，起獲多把槍和數十顆子彈，全案依槍砲、殺人等罪送辦，高雄地檢署偵結後依法提起公訴。

火鍋 殺人

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