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法院：內政部廢止立案有誤 判婦聯會勝訴

中央社／ 台北9日電

婦聯會未依政黨法轉型為政黨遭廢止立案，提起行政訴訟。法院今天認定政黨法施行後，婦聯會仍可適用人團法的「一般性政治團體」，內政部貿然廢止其立案有誤，判婦聯會勝訴。

政黨法於民國106年12月6日制定公布並施行後，內政部依法通知中華民國婦女聯合會應在施行後2年內修正章程轉換為政黨，但婦聯會未在法定期限屆前完成轉換程序，內政部108年12月24日通知婦聯會於文到4個月內完成轉換，屆期未辦理者，將依規定廢止立案。

婦聯會未於期限內轉型為「政黨」，109年4月27日遭內政部廢止立案。婦聯會不服遭廢止立案，提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

法院今天指出，政黨法上「政黨」的概念並不及於人團法上「一般性政治團體」，且政黨法施行之後，並未排除人團法「一般性政治團體」相關規定的適用。

因此，現行法律秩序仍然允許人民成立及經營「一般性政治團體」，而「一般性政治團體」及其成員也受憲法結社自由及表現自由的保障。

法院指出，人團法上的「政黨」必須是「全國性政治團體」，且須以「推薦候選人參加公職人員選舉」為目的，而婦聯會是不以參與選舉為目的之「一般性政治團體」。

法院表示，內政部不得依政黨法第43條第2項廢止婦聯會立案，本件內政部貿然作成廢止立案的原處分，並命婦聯會辦理清算等，相關適用法令自然有誤，因此法院將原處分撤銷，判婦聯會勝訴。可上訴。

婦聯會 內政部

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