林佳龍競辦提告葉元之、詹江村選罷法 強調「再有抹黑一定追究」

民進黨新北市長候選人林佳龍，被國民黨新北市議員葉元之、國民黨桃園市議員詹江村指涉及賄選，林佳龍競選辦公室認為兩人造謠抹黑，今天到新北地檢署按鈴對兩人提告選罷法，認為兩人言行抹黑造謠，涉及意圖使人不當選。

日前網上流傳了三段影片，內容是計程車司機討論是否要貼林佳龍競選廣告的對話，葉元之與詹江村日前分別在記者會、臉書等公開平台與場合上，指影片中提到「沒貼（廣告）也沒關係」，已涉及買票，引發林競辦不滿。

林競辦發言人李坤城說，計程車買票事件「昨天開記者會已經說的很清楚，林佳龍競辦和計程車業者屬於付費的競選廣告，所有業者廣告貼紙要貼好貼滿，才算是有符合我們契約，若沒有貼好貼滿就算是違約」，若再有人或單位將此事說成賄選，就要提告，沒想到詹江村、葉元之一樣繼續造謠抹黑。

另名發言人李晏榕說，計程車買票事件林佳龍辦公室已經發新聞稿澄清，強調是付費競選廣告而非買票，「遺憾的是發出新聞稿後，葉元之明知林佳龍和計程車司機有合法正當契約關係下，還公然散布謠言稱林佳龍賄選」，因此今天正式向兩人提告。