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林佳龍競辦提告葉元之、詹江村選罷法 強調「再有抹黑一定追究」

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

民進黨新北市長候選人林佳龍，被國民黨新北市議員葉元之、國民黨桃園市議員詹江村指涉及賄選，林佳龍競選辦公室認為兩人造謠抹黑，今天到新北地檢署按鈴對兩人提告選罷法，認為兩人言行抹黑造謠，涉及意圖使人不當選。

日前網上流傳了三段影片，內容是計程車司機討論是否要貼林佳龍競選廣告的對話，葉元之與詹江村日前分別在記者會、臉書等公開平台與場合上，指影片中提到「沒貼（廣告）也沒關係」，已涉及買票，引發林競辦不滿。

林競辦發言人李坤城說，計程車買票事件「昨天開記者會已經說的很清楚，林佳龍競辦和計程車業者屬於付費的競選廣告，所有業者廣告貼紙要貼好貼滿，才算是有符合我們契約，若沒有貼好貼滿就算是違約」，若再有人或單位將此事說成賄選，就要提告，沒想到詹江村、葉元之一樣繼續造謠抹黑。

另名發言人李晏榕說，計程車買票事件林佳龍辦公室已經發新聞稿澄清，強調是付費競選廣告而非買票，「遺憾的是發出新聞稿後，葉元之明知林佳龍和計程車司機有合法正當契約關係下，還公然散布謠言稱林佳龍賄選」，因此今天正式向兩人提告。

李晏榕代表林佳龍競選辦公室，語重心長的說如果將來再有任何人，「不論是民眾也好、政治人物也好，在明知道這些已經不是林佳龍賄選的情況下，還拿這三段影片做文章，說林佳龍賄選，林佳龍競選辦公室絕對不會姑息，絕對追究到底。」

林佳龍競選辦公室發言人李坤城今天與發言人李晏榕到新北地檢署，向國民黨新北市議員葉元之、國民黨桃園市議員詹江村提告意圖使人不當選。記者柯毓庭／攝影
林佳龍競選辦公室發言人李坤城今天與發言人李晏榕到新北地檢署，向國民黨新北市議員葉元之、國民黨桃園市議員詹江村提告意圖使人不當選。記者柯毓庭／攝影
林佳龍競選辦公室今天到新北地檢署提告葉元之、詹江村。記者柯毓庭／攝影
林佳龍競選辦公室今天到新北地檢署提告葉元之、詹江村。記者柯毓庭／攝影

林佳龍 新北市長 計程車 2022大選

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