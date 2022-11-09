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遭內政部廢止立案 婦聯會興訟勝訴

中央社／ 台北9日電

婦聯會。圖／聯合報系資料照片
婦聯會。圖／聯合報系資料照片
婦聯會未依政黨法轉型為政黨，遭內政部廢止立案，婦聯會不服提起行政訴訟。台北高等行政法院針對廢止立案部分，今天判決婦聯會勝訴，判決理由尚未公布。內政部不服，可上訴。

此外，內政部要求婦聯會限期修正章程部分，台北高等行政法院於10月27日已判決婦聯會勝訴。還可上訴。

政黨法於民國106年12月6日制定公布並施行後，內政部依法通知婦聯會應在施行後2年內修正章程轉換為政黨，但婦聯會未在法定期限屆前完成轉換程序，內政部108年12月24日通知婦聯會於文到4個月內完成轉換，屆期未辦理者，將依規定廢止立案。

婦聯會未於期限內轉型為政黨，109年4月27日遭內政部廢止立案。

婦聯會提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟，以及向法院聲請「廢止立案」暫時停止執行；其中暫時停止執行部分，法院裁定，婦聯會不得再以政治團體名義依據政治獻金去收受政治獻金部分外，本案「廢止立案」行政爭訟程序終結（判決定讞）前停止執行確定。

本案開庭期間，婦聯會委任律師批評內政部違反誠信原則、逼迫其只可成立政黨；內政部則反駁，之前婦聯會擬簽訂行政契約，並同意政治團體解散，另行成立基金會，其錯失轉型機會，還把責任推給內政部。

婦聯會 內政部 政治獻金

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