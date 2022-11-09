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嘉義分署執行酒駕違規794人 國庫進帳9百多萬元
行政執行署嘉義分署配合法務部及交通部的酒駕防治專案，自今年1月1日起至11月8日，共執行雲嘉地區違規酒駕民眾794人，執行金額達9百多萬元。嘉義分署表示，酒駕嚴重影響社會安全，造成被害人生命危險及家庭破碎等無可挽回悲劇，將持續全面性打擊酒駕行為。
嘉義分署表示，針對酒駕違規案件，先後以扣押存款、薪水、扣押保險契約債權、查扣車輛、查封土地房屋各種執行手段，讓酒駕者為他的害人害己行為付出代價。對於情節重大罰鍰金額較大者，更以向法院聲請拘提的強制作為，促使義務人出面解決他的酒駕違規案件。
隨著入冬後天氣逐漸轉冷，嘉義分署呼籲民眾，不論是朋友歡聚飲酒或者是食用含酒精成分的進補料理，切勿飲酒後開車、騎車，以免害人害己，釀成觸犯刑責、荷包失血的慘劇。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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