竹東鎮傳每票2千元賄選 候選人昨晚遭突襲拘提

新竹縣竹東鎮傳出賄選案件，一名李姓鎮民代表候選人昨晚遭到檢方拘提，經檢察官訊問後，認為李姓鎮代有以每票2千元現金買票，涉交付賄賂罪嫌重大，今天凌晨1時許向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

據檢方調查，李姓鎮民代表涉嫌現金買票，她以每票2千元方式，利用在選區向選民拜票時，將現金交付給選民以尋求支持，不過此舉仍遭新竹查賄團隊掌握，在火速收集相關事證後，立即出動將李姓鎮民代表拘提到案。

李姓鎮代被帶往竹東警分局，由檢察官親自訊問，經訊問後檢察官認為她涉有違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪嫌重大，因此在今天凌晨1 時許，向新竹地方法院聲請羈押禁見，今天中午12點法院准押。