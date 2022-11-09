竹東鎮傳每票2千元賄選 候選人昨晚遭突襲拘提
新竹縣竹東鎮傳出賄選案件，一名李姓鎮民代表候選人昨晚遭到檢方拘提，經檢察官訊問後，認為李姓鎮代有以每票2千元現金買票，涉交付賄賂罪嫌重大，今天凌晨1時許向新竹地院聲請羈押禁見獲准。
據檢方調查，李姓鎮民代表涉嫌現金買票，她以每票2千元方式，利用在選區向選民拜票時，將現金交付給選民以尋求支持，不過此舉仍遭新竹查賄團隊掌握，在火速收集相關事證後，立即出動將李姓鎮民代表拘提到案。
李姓鎮代被帶往竹東警分局，由檢察官親自訊問，經訊問後檢察官認為她涉有違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪嫌重大，因此在今天凌晨1 時許，向新竹地方法院聲請羈押禁見，今天中午12點法院准押。
新竹地檢署表示，投票倒數，新竹查賄團隊也卯足全力從嚴從速偵辦各式介選的犯罪行為，更鼓勵民眾見聞賄選情事，應義無反顧勇敢檢舉，一旦檢舉，絕對保密，且可獲得檢舉賄選獎金最高1000萬元。
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