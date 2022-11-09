婦聯會二連勝！不轉型政黨遭內政部廢止立案 法院判撤銷處分
中華民國婦女聯合會因未在政黨法施行後2年內轉換為政黨，被內政部廢止立案，婦聯會不服提行政訴訟，台北高等行政法院今判決婦聯會勝訴，撤銷內政部處分和訴願決定，可上訴。
婦聯會依人民團體法立案登記為全國性政治團體，而政黨法施行後，婦聯會未於2019年12月7日前完成轉換政黨程序，內政部發函要求修正章程並轉換為政黨未果，2020年4月27日廢止立案；婦聯會不服，提行政訴訟救濟。
政黨法第43條第2項規定，「本法施行前已依人民團體法立案之政治團體，應於本法施行後2年內依本法規定修正章程轉換為政黨；屆期未修正者，經主管機關限期修正而不遵從或經修正後仍不符規定者，得廢止其立案」。
婦聯會先前也以「內政部函文要求婦聯會修正章程」為訴訟標的，提行政訴訟，北高行上月27日已判決婦聯會勝訴，認為內政部侵害婦聯會會員結社自由，處分不合法；然而，婦聯會以「內政部廢止立案」處分提行政訴訟，法院今再判婦聯會勝訴。
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