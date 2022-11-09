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棉花棒、牙線棒賄選 新北中和里長30萬交保
新北市中和區呂姓里長為尋求連任，疑似涉嫌以數盒牙線棒、棉花棒賄選，新北地檢署檢察官周彥憑指揮法務部新北市調查處、中和警分局等單位兵分4路搜索，帶回含呂姓里長等4人，複訊後諭知呂30萬元交保。
檢警調調查，呂姓里長為尋求連任，今年10月間邀約選民到辦公室座談，並發放給在場選民一人一袋裝有數盒牙線棒、棉花棒的禮盒，被質疑涉及賄選舉報。
新北檢昨天指揮警調單位，兵分四路前往呂姓里長辦公室、住所等4處搜索，帶回呂姓里長、里長夫人等4名被告、10名證人，複訊後檢方認為里長與里長夫人涉嫌重大，但沒有收押必要，分別諭知30萬元、20萬元交保，剩下兩人各以5萬元交保。
新北地檢署呼籲，買票賄選屬於重罪，檢方將嚴加查緝，民眾若發現賄選，也可透過檢舉專線檢舉拿獎金，希望民眾與檢方共同維護台灣民主。
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