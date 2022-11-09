控彰化直播主欠錢、逃稅、騙粉絲 熟女網友無罪確定

彰化縣廖姓男子是網路直播主，黃女在3年前在臉書留言，指控廖隱匿已婚身分，欺騙女粉絲，還跟粉絲借錢不還，甚至有逃漏稅的不法行為，並在留言標註廖名字與臉書專頁名，廖認黃女言論是私德、無關公共利益，提告誹謗，台中高分院認，黃女所述為事實，不構成誹謗，判無罪確定。

判決指出，黃姓女子（41歲）在2019年12月間，因故與彰化縣廖姓直播主經營的臉書專頁上有齟齬，黃女在同年月11日下午1時許，在自己的臉書以動態時報貼文，指控廖男隱匿已婚身分，還跟粉絲借錢3萬元，而且借錢不還，還封鎖粉絲，甚至還跟很多其他人借錢，也留言「逃漏稅的錢快去繳一繳」，指控廖逃漏稅，貼文中標註廖經營的臉書專頁、帳號名稱，以及廖婚紗相片。

廖男認為，黃女指控的言論，都屬於私德與公共利益無關，另外在網路散布「四處跟人借錢、逃漏稅」等說詞，已構成加重誹謗罪，因此提告。

全案經彰化地檢署偵結後，聲請簡易判決處刑，判黃女拘役40天、得易科，不過黃女上訴彰化地院，辯稱留言內容都是真實，而且廖是直播主，是公眾人物，內容可受公評。

經彰化地院法官聯繫其中一名曾借廖錢的粉絲後，證稱黃女的說詞屬實，經查廖也的確有逃漏稅，遭國稅局開罰8421元的紀錄，撤銷原判決，改判黃女無罪。

檢方不服，上訴到台中高分院，指控就算全案無涉加重誹謗，也涉嫌違反個人資料保護法。