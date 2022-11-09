台南男破壞電子腳鐐 酒後見警想騎車落跑罪加一等

39歲曾姓男子因強制性交案入監執行，去年9月底假釋保護管束期間配戴電子腳鐐，今年4月間持機車鑰匙破壞腳鐐，又在檳榔攤旁喝酒澆愁，經民眾報警，他見警車駛抵時欲騎機車落跑而被攔獲，且酒測值超標，法官認他犯損壞公務員職務上掌管物品及酒後駕車應執行6月，可上訴。

檢警調查，曾因強制性交案，經判處3年8月上訴最高法院駁回確定並入監執行，去年9月底假釋前，經檢方評估認有在付保護管束期間對他施以科技設備監控的必要，自去年底起開始實施，並由觀護人負責監控。

未料，今年4月7日晚間7時20分許在某賣場對面路旁，情緒不佳持機車鑰匙用力撬開電子腳鐐的表帶外殼，致表帶毀損而不堪使用。

隨後，在賣場對面檳榔攤旁飲用啤酒後，因民眾看到他破壞電子腳鐐，報警處理，他見警車駛抵時，隨即欲騎機車逃逸，被上前追趕警員所攔獲，聞到他身上酒氣，經酒測其吐氣所含酒精濃度達每公升0.40毫克。

台南地院審酌，曾因情緒不佳，竟恣意損壞電子腳鐐，藐視法治及公權力；又其酒後駕車行為，不但漠視自身之安全，更置他人人身、財產安全於不顧，認他犯損壞公務員職務上掌管物品罪處2月，又駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上處5月，應執行6月，可易科罰金。