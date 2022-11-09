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軍情局少校搞丟14件機密公文 他不服遭記大過打官司結果出爐
國防部軍事情報局陳姓少校新聞官遺失14件機密公文，被軍情局認為違失情節重大，決議記大過一次，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為依法「記過」懲罰不能提行政救濟，裁定陳敗訴，可抗告。
陳是軍情局特種情報通信室少校新聞官，卻未妥善歸檔、保管2019、2020年辦理完畢的14件密級以上的公文，導致公文遺失；軍情局召開評議會，認為陳違失情節重大，違反保密規定等，依陸海空軍懲罰法決議核處大過1次。
陳不服提訴願未獲變更處罰，改提行政訴訟救濟，請求法院撤銷訴願和記過處分；北高行指出，軍人負有作戰任務、服從軍令的義務，也需確保軍事機密，「輕則保一己之安，重則衛家國之全」，嚴明軍紀、貫徹軍令是軍隊存立的基礎，而軍人職務性質上也非比一般文職公務員。
北高行認為，依陸海空軍懲罰法規定，軍人若不服行政措施，提行政救濟的條件限於「足以影響身份存續」或「對權益有重大影響」的處分，原則上對於「記過」處分不能提訴訟救濟。
裁定指出，軍情局決議對陳記過的懲罰令，是為了嚴明官兵互動份際、維繫部隊紀律行使的懲罰權，性質上屬於內部管理措施，不能提行政訴訟；另陳事後被核定不適服現役處分，提的行政訴訟，仍由法院審理中。
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