聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／招待所飲酒賭博 北市偵查隊長拔官 新北刑大小隊長也在場 記過一次
台北市中山警分局偵查隊長林弘基遭前立委黃國昌昨在臉書上貼文爆料，於2019年內湖分局偵查隊長任內，赴轄內招待所賭天九牌，北市警方漏夜調查，林坦承當天值班飲酒、賭博，遭記1大過、調非主管職處分。依據黃國昌爆料照片，新北市警局也發現新北市刑大陳姓偵查小隊長當天也在場，負責洗天九牌，今記過一次處分。
前立委黃國昌昨在臉書上貼文指出，林弘基2019年任職內湖分局偵查隊長時，在內湖某招待所與人飲酒、賭天九牌，該所負責人是最近因地下匯兌案被調查的郭姓富商，卻也在警方搜索前潛逃出境，懷疑郭警界人脈廣，警方捉小放大。
依據黃國昌在臉書爆料所公布的照片，新北市警局依據警政署交查，發現當時坐在桌前負責洗牌的男子，正是新北市刑大一名陳姓偵查小隊長，市警局督室室調查後，當天陳員是休假被找去一同飲酒，酒後一起玩牌同樂，今天也依「警察人員參與賭博財物處分原則」記過一次處分，並列冊輔導。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言