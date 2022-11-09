獨／招待所飲酒賭博 北市偵查隊長拔官 新北刑大小隊長也在場 記過一次

台北市中山警分局偵查隊長林弘基遭前立委黃國昌昨在臉書上貼文爆料，於2019年內湖分局偵查隊長任內，赴轄內招待所賭天九牌，北市警方漏夜調查，林坦承當天值班飲酒、賭博，遭記1大過、調非主管職處分。依據黃國昌爆料照片，新北市警局也發現新北市刑大陳姓偵查小隊長當天也在場，負責洗天九牌，今記過一次處分。

前立委黃國昌昨在臉書上貼文指出，林弘基2019年任職內湖分局偵查隊長時，在內湖某招待所與人飲酒、賭天九牌，該所負責人是最近因地下匯兌案被調查的郭姓富商，卻也在警方搜索前潛逃出境，懷疑郭警界人脈廣，警方捉小放大。

依據黃國昌在臉書爆料所公布的照片，新北市警局依據警政署交查，發現當時坐在桌前負責洗牌的男子，正是新北市刑大一名陳姓偵查小隊長，市警局督室室調查後，當天陳員是休假被找去一同飲酒，酒後一起玩牌同樂，今天也依「警察人員參與賭博財物處分原則」記過一次處分，並列冊輔導。