快訊

獨／深陷助理費風波身心俱疲 高虹安傳昨送醫住院中

北市公館東南亞戲院賣了？上市建商新美齊公告砸8.8億元買下

偵查隊長赴招派所賭牌九 內政部：依調查事實處理

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

警大校長陳檡文遭爆，2017年曾與友人林秉文出入高級私人招待所，挨跨越警紀紅線。中山分局偵查隊長林弘基則被爆2019年曾赴招待所賭天九牌。內政部次長陳宗彥今天在內政委員會備詢時表示，警政署已提供相關資料給內政部政風處，會請政風處加速完成。兩案都會依照調查事實處理。

警政署長黃明昭昨天證實，經督察室調查，2017年時任警政委員的陳檡文，並未針對該次餐敘進行報備，狠打臉陳「情蒐」之說。

陳宗彥今出席立法院內政委員會報告並備詢。時代力量立委陳椒華批評，警政署的說法顯示陳檡文是在說謊卸責，到底是誰在幫他撐腰？陳宗彥答詢表示，針對這次事件第一時間內政部已責成政風處詳加調查。他們沒有閃躲，也沒有撐腰，一定要把態度說明清楚。

陳椒華也質疑，林弘基上午已坦承參與賭博遭調職，這樣嚴重違法失職行為，只調職，不用移送檢調？陳宗彥表示，一定會要求各級詳加調查處理，不應該讓警界少數同仁影響到全國警察同仁，內政部會看調查狀況，依照事實處理，事實是什麼就處理到什麼階段。

此外，國民黨立委鄭麗文質疑，近日治安事件引發社會議論，內政部長徐國勇、警政署長黃明昭卻連兩天告假內政委員會，民進黨籍召委王美惠則緩頰，徐國勇因視察防賄選、黃明昭也另有公務，兩人都有向她請假。

內政部次長陳宗彥今在立法院內政委員會，就「從韓國首爾梨泰院踩踏事件檢視我國大型群眾活動安全 管理與疏散機制」專題報告並備質詢。圖／取自國會頻道
內政部次長陳宗彥今在立法院內政委員會，就「從韓國首爾梨泰院踩踏事件檢視我國大型群眾活動安全 管理與疏散機制」專題報告並備質詢。圖／取自國會頻道

內政部 陳宗彥 黃明昭

延伸閱讀

警紀案件連環爆 警政署長黃明昭：全力查辦從重處分

醜聞爆不完…黃國昌揭偵查隊長招待所賭「牌九」 北市警初步回應

密會黑道被查出未報備 警大校長陳檡文：不便回應

黃國昌：警政署證實陳檡文胡扯 蘇貞昌還要繼續包庇？

相關新聞

影／糟蹋人！洗車付錢用扔的 加油站員工彎腰撿好心酸

日前有民眾前往加油站洗車，付錢時卻直接將紙鈔往車外丟，加油站員工只好彎腰撿錢，有人將影片貼上臉書引發熱議；加油站人員表示...

反萊豬公投案沒過告投票無效 法院駁回：非提案領銜人

去年底「反萊豬進口」公投案不通過，許姓市民不服結果，認為瘦肉精會造成國民長期身體損害，提行政訴訟請求確認反萊豬公投案投票...

偵查隊長赴招派所賭牌九 內政部：依調查事實處理

警大校長陳檡文遭爆，2017年曾與友人林秉文出入高級私人招待所，挨跨越警紀紅線。中山分局偵查隊長林弘基則被爆2019年曾...

台東成功鎮長候選人及樁腳疑涉賄 1收押1請回

選舉倒數計時，台東縣成功鎮傳出吳姓鎮長候選人及簡姓樁腳疑涉賄選，地檢署指揮調查站搜索服務處及住所，並帶回及傳喚相關人員共...

綠營吳乃仁坐牢時王令麟女心腹特見 典獄長收禮記2過

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，矯正署宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看...

小黃司機收200元現金幫林佳龍涉賄？新北地檢分案查辦

民進黨新北市長候選人林佳龍陣營傳出樁腳發計程車司機文宣貼紙後給付200、500元現金涉賄，疑案影片網路流傳；國民黨立委曾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。