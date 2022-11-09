偵查隊長赴招派所賭牌九 內政部：依調查事實處理

警大校長陳檡文遭爆，2017年曾與友人林秉文出入高級私人招待所，挨跨越警紀紅線。中山分局偵查隊長林弘基則被爆2019年曾赴招待所賭天九牌。內政部次長陳宗彥今天在內政委員會備詢時表示，警政署已提供相關資料給內政部政風處，會請政風處加速完成。兩案都會依照調查事實處理。

警政署長黃明昭昨天證實，經督察室調查，2017年時任警政委員的陳檡文，並未針對該次餐敘進行報備，狠打臉陳「情蒐」之說。

陳宗彥今出席立法院內政委員會報告並備詢。時代力量立委陳椒華批評，警政署的說法顯示陳檡文是在說謊卸責，到底是誰在幫他撐腰？陳宗彥答詢表示，針對這次事件第一時間內政部已責成政風處詳加調查。他們沒有閃躲，也沒有撐腰，一定要把態度說明清楚。

陳椒華也質疑，林弘基上午已坦承參與賭博遭調職，這樣嚴重違法失職行為，只調職，不用移送檢調？陳宗彥表示，一定會要求各級詳加調查處理，不應該讓警界少數同仁影響到全國警察同仁，內政部會看調查狀況，依照事實處理，事實是什麼就處理到什麼階段。