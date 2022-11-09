台東成功鎮長候選人及樁腳疑涉賄 1收押1請回
選舉倒數計時，台東縣成功鎮傳出吳姓鎮長候選人及簡姓樁腳疑涉賄選，地檢署指揮調查站搜索服務處及住所，並帶回及傳喚相關人員共17人。檢方詢問後認為吳及簡兩人共同犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯 、證人之虞，當庭逮捕後，向法院聲請羈押禁見，今簡裁定收押，吳請回。
主任檢察官陳筱茜表示，日前接獲情資，成功鎮長選舉吳姓候選人與簡姓樁腳涉嫌以每票新台幣1000元至2000元不等現金買票，檢察官昨天只會調查站人員前往兩人服務處及住處搜索，並帶回及傳喚候選人、樁腳及選民共17人偵訊。
經檢察官訊問後，認為吳姓候選人及簡姓樁腳共同違反公職人員選舉罷免法罪嫌疑重大，且有勾串共犯 、證人之虞，當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見，其餘15人請回。法院今天開聲押庭，簡裁定收押禁見，吳則請回。
據了解，吳姓候選人擔任成功鎮農會總幹事，由於基層服務表現好，幾次總幹事選舉也都無人挑戰，順利連任，去年邁向6連霸失利後，轉戰成功鎮長選舉。
陳筱茜表示，接獲掌握到的賄選情資型態多為現金、幽靈人口、包裹式及餐券買票等，其中以現金、幽靈人口為最大宗。隨著接近選舉投票日，選情逐漸升溫，賄選情資不斷湧入檢調單位，截至昨天為止，已接獲118件情資，其中已偵辦100件。
地檢署表示，賄選檢舉獎金縣市長5百萬元；縣議員2百萬元；鄉鎮市長、代表、村里長、樁腳等50萬元。全力打擊不肖選舉陣營以賄選、暴力、假消息等不法手段進行選舉行為。
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