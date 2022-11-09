綠營吳乃仁坐牢時王令麟女心腹特見 典獄長收禮記2過

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，矯正署宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看守所前秘書柯書宇因接受請託關說、接受飲宴招待、收受餽贈，遭監察院彈劾。懲戒法院認為吳、柯違反公務員服務法，損害政府信譽與公務員形象，判吳、柯各記過2次、1次。

刑事部分，台北地檢署起訴指因掏空案入監獄服刑的王令麟，透過女心腹胡曉菁向獄官行賄，蘇清俊被收買後，囑咐部屬帶王參觀各個教區工場，以副首長職權規畫專用圖書管理室給王令麟使用；此外，王令麟經由胡曉菁行賄，胡女平時以干貝、水果禮品打點蘇清俊，蘇想去東森旗下的宜蘭海洋溫泉酒店度假，胡女即安排蘇與妻子住宿。檢方起訴23名被告，包括吳載威等人收受不正利益。

監察院彈劾部分，認為2014年6月胡曉菁因故欲至宜蘭監獄辦理受刑人吳乃仁、顏萬進的特別接見，託由時任綠島監獄典獄長蘇清俊代為聯繫，蘇打電話給吳載威情商。胡曉菁偕同東森集團所屬子公司森森百貨公司副董事長、遠富國際公司董事長趙世亨抵達宜蘭監獄，吳指示同仁幫忙。

事成後，胡曉菁和蘇清俊商量，邀約吳載威下班後吃海鮮，並贈送他1晚定價2萬1800元的東森海洋溫泉酒店海景豪華雙人房住宿券5張，餐敘結束後胡曉菁再安排吳、蘇到溫泉酒店打麻將到凌晨。

而因獄政案曝光的，包括2014年10月31日柯書宇接受蘇清俊請託，幫忙關照新收收容人池勁緯的狀況，池父池燿廷於同年11月2日聽從蘇清俊建議，送了市價2萬2500元的高級水果、茶葉到柯家，禮盒由柯妻代收。