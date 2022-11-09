小黃司機收200元現金幫林佳龍涉賄？新北地檢分案查辦

民進黨新北市長候選人林佳龍陣營傳出樁腳發計程車司機文宣貼紙後給付200、500元現金涉賄，疑案影片網路流傳；國民黨立委曾銘宗今天在立法院司法法制委員會要求檢調嚴辦，調查局長王俊力表示已將情資移送新北地檢署。

法務部長蔡清祥也說，只要調查局有陳報選舉查察的情資，檢察官就會立案調查，他尊重地檢署就個案的處置，將轉知查賄督導單位即最高檢察署辦理。

曾銘宗在委員會播放2遍疑似林佳龍陣營與計程車司機交涉的過程，影片顯示，一名男子秀出簽名帳冊並交付200元現鈔給司機，之後，收到現鈔的司機還嘟嚷「我朋友是收到500元」等。

曾銘宗表示，影片中疑似樁腳的男子另要求再找500輛計程車，而司機收的錢可能是200元或500元，要求檢調有聞必查、有據必辦，不能只辦藍不辦綠，還問檢調賄選案件分案後多外才會有偵查動作？另補充說明就算選後再辦他無意見。

王俊力表示，相關影片他已經看過了，且已提供地檢署檢察官去判斷，由於移送後已成為個案，「有個案發生了就不便再回答」。