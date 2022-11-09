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雲林縣台西鄉首件現金賄選案 現場查扣22萬元
雲林縣台西鄉傳出首件現金賄選案，雲林地檢署檢察官段可芳指揮查賄小組，前天約談李姓台西鄉長候選人的樁腳4人及選民22人到案，現場查扣現金22萬7900元；訊後，樁腳4人被以違反選罷法涉嫌重大，今天向法院聲押，法官裁定樁腳身體狀況不佳，3名樁腳分別以4萬元、10萬元、12萬元具保候傳，1名樁腳則准以羈押。
雲林地檢署調查發現，樁腳79歲許男、63歲許男、78歲許男、43歲林男等4人以議員每票1000元、鄉長每票2000元、村長每票1000元，向選民賄賂，要求投給陳姓雲林縣議員候選人、李姓台西鄉長候選人、許姓村長候選人，已形成結構性賄選。
檢察官偵訊後認為，許姓樁腳等4人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押；羈押庭法官訊後裁定，79歲許男、63歲許男等2名樁腳身體狀況不佳，分別以4萬元、12萬元交保，78歲許男以10萬元具保候傳，而林姓樁腳則准以羈押。
雲林地檢署表示，向有投票權人行賄買票涉犯賄選重罪，賣票收賄也有刑責，時值選舉期間，已投入大量人力查察賄選，更將在選舉前2日派遣檢察官進駐賄選熱點的警察機關，成立機動查賄隊伍進入村里，貼地查察，嚴查厲辦。
雲林地檢署也說，若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人身份會嚴格保密，且經檢舉並查獲賄選者，檢舉人可獲得高額檢舉獎金，希望全民共同端正選風，提昇民主國家政治素養。
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