女車手詐騙7旬翁賺1萬2千 被判2年4月還得賠償386萬
台南7旬邱姓老翁今年3月間接獲詐騙集團假冒檢警來電，表示健保卡遭盜用，涉洗錢需監管其名下帳戶，短短2天內被詐騙集團騙走386萬元後報警，警方將計就計逮捕莊女及楊男，莊女賺1萬2千元，一、二審均判2年4月徒刑，她提出120萬元求和解，法官判賠386萬元。楊則另案審理。
檢警調查，26歲莊女與19歲楊男今年1月底、3月初，經高姓女子介紹，加入詐欺集團分別擔任「收水」及現場把風。
詐騙集團3月1日11時起，先後假冒郵局人員、員警、北檢主任檢察官，以市內電話或LINE通訊軟體，致電邱翁，佯稱健保卡遭冒用盜辦帳戶，涉及洗錢，須將款項領出由法院監管，並以LINE傳送偽造台北地院公文書翻拍照片給他。
隨後，3月1日下午4時40分、3月2日10時28分，莊女等人兩度前往邱宅，各收取96萬5千元，3月3日下午3時15分許則至邱宅收取193萬元，收取現金後，依上級指示放置南紡購物中心、麥當勞及水萍塭公園男廁內，而由其他成員取走。莊女則取得1萬2千元報酬。
邱翁3月4日察覺有異，報警處理，並假意配合指示，以假鈔裝入紙袋內佯裝受騙，上午9時52分許，楊向邱收款時被逮，在一旁把風、監看的莊女也當場逮捕。
一審審酌，莊女2017年間曾因提供金融機構帳戶，而犯幫助犯詐欺取財罪被判拘役50日；2019年7月參與詐欺集團犯3人以上共同詐欺取財未遂罪被判8月，緩刑2年確定。認她於青壯之年，竟不知痛改前非，依己力賺取日常花費，為貪圖輕易獲得金錢，認她犯3人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪處2年4月，不服上訴，二審駁回。
同時，邱翁提起民事訴訟求償386萬元，莊女表示，願意以120萬元跟邱翁和解，但沒有辦法一次提出大筆款項，希望能讓她籌錢及分期付款。法官未接受，最後判她應給付邱翁386萬元，可上訴。
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